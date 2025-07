C’è Ghilardi per Gasp, è una difesa da giganti: la Roma può chiudere oggi

Roma e Verona sono ormai molto vicini all’accordo per Daniele Ghilardi. Oggi potrebbe essere la giornata-clou, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero: è previsto un nuovo contatto tra le parti per chiudere l’affare.

La valutazione di 12 milioni di euro fatta dal Verona può essere raggiunta grazie a qualche bonus: la formula dell’operazione è quella del prestito con obbligo di riscatto per posticipare l’esborso economico.

Già, perché la Roma è ancora un cantiere aperto: dati Wesley e Ghilardi per fatti, mancano all’appello ancora un trequartista, un centrocampista, il vice Angeliño, un altro difensore (se partirà Hermoso) e il portiere di riserva. In pratica un altro mercato.

Con Ghilardi sarebbe a tutti gli effetti una difesa di giganti. I suoi 189 centimetri si andrebbero ad aggiungere ai 190 di Mancini e i 193 di Ndicka, formando una retroguardia difficile da superare sia nei duelli individuali sia sulle palle alte. Il difensore azzurro, nonostante la sua altezza, è un centrale difensivo dotato di una buona velocità di base, che lo può aiutare nei recuperi, soprattutto quando la linea difensiva giallorossa giocherà alta, per accorciare la squadra e favorire pressing e riconquista del pallone.

In più Ghilardi è uno che sa giocare bene anche il pallone, visto che nei primi anni alla Lucchese si dilettava addirittura da centrocampista offensivo. Può giocare sia nella difesa a tre (come con il Verona), sia in quella a quattro, come fatto anche nel recente Europeo Under 21. Insomma, giocatore affidabile e futuribile.

Fonte: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport