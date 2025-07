C’è Rios al centro della Roma: sorpassati O’Riley e El Ayanoui

Lavori in corso nel cuore del campo. Mentre l’attacco e le fasce attendono i prossimi colpi, la priorità della Roma — a sei giorni dal raduno a Trigoria — è sistemare il centrocampo. Un reparto chiave nel calcio di Gasperini, da cui deve passare il motore del gioco giallorosso. E con Paredes ormai promesso sposo del Boca Juniors e Cristante in bilico, è urgente trovare il partner ideale di Manu Koné, l’unico nome certo per il nuovo tecnico.

Il profilo in cima alla lista è quello di Richard Rios, colombiano del Palmeiras, 25 anni e valutato 30 milioni di euro. Gasp lo ha indicato come il rinforzo perfetto per dare fisicità, corsa e intensità alla mediana. La Roma ha già effettuato un’offerta da 22 milioni, ma la risposta del club brasiliano è stata negativa. Rios — già seguito da Inter, Porto e West Ham — è rimasto colpito dall’interesse giallorosso e sogna il salto in Europa. Giocatore moderno, può agire davanti alla difesa, da mezzala o da mediano, ed è stato tra le rivelazioni del Mondiale per Club.

In parallelo, Massara lavora su altri due nomi. Il primo è Neil El Aynaoui, centrocampista franco-marocchino del Lens, 24 anni, già allenato da vicino dal ds giallorosso nella sua esperienza in Ligue 1. La prima offerta della Roma, vicina ai 20 milioni, è stata respinta, ma i contatti restano vivi anche in vista dell’amichevole estiva in programma il 2 agosto proprio contro il club francese. Il secondo profilo è Matt O’Riley, danese di proprietà del Brighton, a lungo seguito dai giallorossi ma ora scivolato leggermente indietro nella lista dei preferiti rispetto a Rios.

Uno solo arriverà, ma la Roma si muove su più tavoli per accelerare i tempi e accontentare Gasperini, che aspetta almeno due rinforzi già per l’inizio del ritiro. Uno potrebbe essere Wesley del Flamengo, esterno classe 2003, sempre più vicino dopo il gradimento espresso anche sui social, con like ai post ufficiali della Roma.

In attacco, si valutano le opzioni per affiancare Dovbyk. I nomi caldi restano Mikautadze e Krstovic: il secondo ha già rifiutato il Leeds e gradirebbe restare in Italia, con la Roma che studia un’offerta con prestito e obbligo di riscatto, magari inserendo due giovani nell’affare. Il Brighton ha intanto proposto Ferguson in prestito, ma al momento è solo un’idea.

Infine, oggi è il giorno della presentazione della nuova maglia, per ora senza sponsor.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport/ Leggo