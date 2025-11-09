CELIK: “Contento per il gol, lo cerco tutte le partite e oggi ci sono riuscito”

4
57

Zeki Celik parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Udinese. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

CELIK A SKY SPORT

Sei stato tra i grandi protagonisti. Contento per il gol?
“Sì, sono contento per il primo gol in Serie A che è molto importante. In ogni partita cerco di fare gol ed oggi è successo e sono molto contento”.

CELIK A DAZN

Primo gol all’Olimpico.
“Sono molto contento, lo aspettavo tanto. Vorrei fare più gol. Nessuna dedica”.

In cosa ti senti migliorato.
“Lavoriamo tanto, con il mister lavoriamo su dettagli e miglioriamo tanto”.
LEGGI ANCHE – Roma, scambi in vista a gennaio: Pisilli e Baldanzi possono sbloccare il mercato

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedentePELLEGRINI: “Celik ragazzo eccezionale, si merita questa serata. Lavorare con Gasperini è una grande opportunità”
Articolo successivoROMA-UDINESE 2-0: le pagelle

4 Commenti

  2. la crescita di questo ragazzo è spaventosa, Ranieri prima e Gasp poi hanno fatto un lavoro incredibile su di lui.
    Può diventare un pilastro di questa Roma se continua su questi livelli.

  3. Con un Celik così, da Romano verace quale sono, non citerò più la secolare frase “Mamma li turchi”, che mi è stata tramandata da mio nonno e mio padre.

  5. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome