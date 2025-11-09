CELIK: “Contento per il gol, lo cerco tutte le partite e oggi ci sono riuscito”

Zeki Celik parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Udinese. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

CELIK A SKY SPORT

Sei stato tra i grandi protagonisti. Contento per il gol?

“Sì, sono contento per il primo gol in Serie A che è molto importante. In ogni partita cerco di fare gol ed oggi è successo e sono molto contento”.

CELIK A DAZN

Primo gol all’Olimpico.

“Sono molto contento, lo aspettavo tanto. Vorrei fare più gol. Nessuna dedica”.

In cosa ti senti migliorato.

“Lavoriamo tanto, con il mister lavoriamo su dettagli e miglioriamo tanto”.

LEGGI ANCHE – Roma, scambi in vista a gennaio: Pisilli e Baldanzi possono sbloccare il mercato