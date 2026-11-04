CHAMPIONS | Como da record: incredibile 9-1 al Lens. Napoli travolto 4-1 dal Porto

Una notte destinata a entrare nella storia della Champions League. A prendersi tutta la scena è il Como di Cesc Fabregas, protagonista di un incredibile 9-1 sul campo del Lens. Un risultato clamoroso, che stabilisce nuovi primati nella massima competizione europea. Serata da dimenticare, invece, per il Napoli di Massimiliano Allegri, travolto 4-1 dal Porto e sempre più in difficoltà nel suo cammino europeo.

Como da leggenda: nove gol in trasferta, è storia

Quello compiuto dal Como allo Stade Bollaert-Delelis ha dell’incredibile. Dopo aver già battuto 4-1 il Manchester United, la squadra di Fabregas si supera, rifilando addirittura nove reti al Lens. Grande protagonista Tasos Douvikas, autore di una tripletta, in una partita che ha visto i francesi completamente travolti dalla qualità e dalla spietatezza offensiva dei lombardi.

Il 9-1 entra direttamente nei libri dei record: il Como eguaglia il primato di nove reti segnate in una singola partita di Champions, stabilito dal Bayern Monaco contro la Dinamo Zagabria nel 2024. Gli otto gol di scarto pareggiano inoltre il record assoluto di Liverpool e Real Madrid, vittoriosi 8-0 rispettivamente contro Besiktas e Malmö. Nessuno, però, aveva mai ottenuto un successo esterno con un margine così ampio nell’era Champions League.

Per una squadra all’esordio assoluto nelle competizioni europee è un’impresa straordinaria. Il Como sale a 9 punti dopo quattro giornate, confermandosi una delle grandi sorprese del torneo.

Napoli, altra batosta europea: il Porto vince 4-1

Se il Como festeggia, il Napoli sprofonda. Gli azzurri di Allegri incassano una pesantissima sconfitta per 4-1 sul campo del Porto, confermando tutte le difficoltà incontrate finora in Champions League. I portoghesi passano con Bednarek, McTominay trova il momentaneo pareggio, ma nella ripresa la squadra di Francesco Farioli prende definitivamente il largo, trascinata dalle reti di Gabri Veiga e Kiwior.

Per il Napoli è la terza sconfitta in quattro partite, dopo quelle contro Arsenal e Villarreal. Gli azzurri restano fermi a tre punti e vedono complicarsi sensibilmente la corsa verso i playoff. Una battuta d’arresto particolarmente pesante, considerando che il Porto arrivava alla sfida ancora senza punti nella competizione.

Tutti gli altri risultati della serata

Nel pomeriggio arriva il successo in extremis del Real Madrid, vittorioso 3-2 sul campo dell’AEK Atene, mentre il Fenerbahçe supera con lo stesso punteggio il Liverpool. In serata il Manchester City espugna Lipsia per 3-2 e l’Arsenal vince 2-1 in casa dello Slavia Praga. Successi anche per Borussia Dortmund, Club Brugge e Viking.

I risultati di mercoledì 4 novembre:

AEK Atene-Real Madrid 2-3

Fenerbahçe-Liverpool 3-2

Borussia Dortmund-Betis 2-1

Porto-Napoli 4-1

PSV Eindhoven-Club Brugge 1-2

Lipsia-Manchester City 2-3

Lens-Como 1-9

Slavia Praga-Arsenal 1-2

Viking-Sabah 4-1

Si chiude così una quarta giornata ricca di gol e sorprese, con il Como che firma una delle imprese più clamorose nella storia della Champions League e il Napoli che, dopo quattro turni, si ritrova già costretto a inseguire.

Redazione Giallorossi.net