Il Como continua a stupire in Champions League, mentre il Napoli sfiora il colpaccio sul campo del Manchester City. La quinta giornata della League Phase si apre con una vittoria e un pareggio per le due squadre italiane impegnate questa sera. I lariani di Cesc Fabregas superano l’AEK Atene per 1-0 e consolidano la propria posizione nelle zone alte della classifica, mentre gli azzurri di Massimiliano Allegri conquistano un prezioso 2-2 all’Etihad Stadium, non senza qualche rimpianto.

Il Napoli va vicinissimo all’impresa contro il Manchester City. Dopo un primo tempo equilibrato, gli azzurri sbloccano la partita al 55′ con Hojlund, bravo a sfruttare un passaggio filtrante di Gilmour e a battere Donnarumma. I padroni di casa reagiscono e trovano il pareggio al 67′ con Bouaddi, ma la squadra di Allegri non si arrende e al 76′ torna avanti grazie a Noa Lang. Quando il successo sembra ormai a portata di mano, arriva però la doccia fredda: all’86’ Cherki firma il definitivo 2-2, evitando la sconfitta alla formazione di Enzo Maresca. Un punto importante per il Napoli, che sale a quota 4, anche se la situazione nella corsa ai playoff resta complicata.

Continua invece il sogno europeo del Como. Al Sinigaglia, la squadra di Fabregas supera l’AEK Atene grazie a una splendida conclusione dalla distanza di Luis Milla al 57′. Una vittoria di misura, ma pesantissima, che permette ai lombardi di raggiungere quota 12 punti dopo cinque giornate. Il Como conferma così di essere una delle grandi sorprese di questa Champions e continua a coltivare ambizioni importanti, anche in ottica qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Negli altri incontri spicca la goleada del Real Madrid, che travolge il PSV Eindhoven per 5-1 dopo essere inizialmente passato in svantaggio. Finisce invece 1-1 la sfida tra Arsenal e Borussia Dortmund, mentre il Lipsia supera il Lens per 3-1. Successo esterno del Porto sul Feyenoord (0-1), così come del Betis sul campo dello Slovan Bratislava (0-2). Nelle due gare disputate alle 18:45, il Galatasaray ha battuto l’Aston Villa per 1-0 e il Bodø/Glimt ha superato il LASK con lo stesso risultato.

La quinta giornata si completerà domani sera, con altre due italiane protagoniste: la Roma sarà impegnata alle 21 sul campo del Paris Saint-Germain, mentre l’Inter ospiterà lo Stoccarda a San Siro. Due appuntamenti importanti per il cammino europeo delle formazioni di Gasperini e Chivu, chiamate a conquistare punti preziosi nella corsa alla qualificazione.

Redazione Giallorossi.net