CHAMPIONS LEAGUE | Il Manchester United travolto dal Como: Paz scatenato, inglesi battuti 4 a 1

Un risultato che interessa molto da vicino anche la Roma. Il Manchester United, prossima avversaria dei giallorossi in Champions League, è stato travolto per 4-1 dal Como al Sinigaglia nella terza giornata della League Phase.

Una serata da dimenticare per la squadra di Michael Carrick, dominata dalla formazione di Cesc Fabregas praticamente dall’inizio alla fine. Il Como ha sbloccato il risultato dopo appena due minuti con Nico Paz, protagonista assoluto della serata. Lo United non è riuscito a reagire e nella ripresa è crollato definitivamente. Al 49′ Douvikas ha firmato il raddoppio su assist dello stesso Paz, che al 57′ ha trovato anche la doppietta personale approfittando di un errore in costruzione degli inglesi. Al 76′ è arrivato anche il poker firmato da Jacobo Ramón, prima del gol della bandiera di Joshua Zirkzee nel recupero per il definitivo 4-1.

Un risultato pesantissimo soprattutto considerando il prossimo appuntamento europeo dello United. Il 3 novembre, infatti, la squadra inglese ospiterà la Roma a Old Trafford in una sfida che rappresenterà un banco di prova completamente diverso per la formazione di Gasperini. Il ko di Como racconta però di uno United attraversato da un momento molto complicato. La squadra inglese ha mostrato ancora una volta enormi difficoltà nella gestione del pallone, poca compattezza e una fase difensiva vulnerabile, soffrendo particolarmente il ritmo e la pressione del Como.

Per la Roma il 4-1 del Sinigaglia rappresenta quindi un’indicazione da registrare, senza naturalmente trasformarla in un motivo per sottovalutare l’appuntamento di Manchester. Old Trafford resta uno degli stadi più difficili d’Europa e una squadra ferita può diventare ancora più pericolosa, soprattutto davanti al proprio pubblico. Ma il risultato di questa sera cambia inevitabilmente la cornice della prossima sfida europea dei giallorossi. La Roma arriverà a Manchester dopo il netto 4-0 rifilato allo Slovan Bratislava, mentre lo United dovrà cercare di rialzarsi dopo una delle sconfitte più pesanti di questo avvio di stagione.

Giallorossi.net | T. De Cortis