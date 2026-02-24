Champions League, Inter eliminata dal Bodo: i norvegesi vincono anche a San Siro

L’Inter saluta la Champions League ai playoff. A San Siro arriva una nuova sconfitta contro il Bodø/Glimt, che si impone 2-1 e completa l’eliminazione dopo il 3-1 dell’andata in Norvegia.
I nerazzurri partono forte e giocano un primo tempo all’arrembaggio, ma senza trovare il guizzo giusto. Nella ripresa, invece, il calo fisico è evidente e il Bodø/Glimt prende campo, mostrando brillantezza e cinismo.
Il vantaggio arriva con Hauge, abile ad approfittare di un grave errore di Akanji. Poco dopo è Evjen a firmare il raddoppio al termine di un’azione di grande qualità. Il gol di Alessandro Bastoni prova a riaprire la gara, ma è solo un’illusione. I norvegesi controllano il finale senza affanni e gestiscono il vantaggio fino al triplice fischio, centrando una qualificazione storica ed eliminando l’Inter dalla competizione.
LEGGI ANCHE – Ranieri: “Vogliamo la Champions, i Friedkin puntano a vincere lo scudetto. Malen? Ce lo teniamo stretto”
Redazione GR.net
quanto e’ cresciuto il bodo
e meno male che so boscaioli e salmonari
ora stanno agli ottavi de champion
hai capito i salmonari de Paoletto…
Il Calcio Italiano ha toccato il fondo sia in Nazionale che a livello di Club. Una vergogna inaudita
Ve ce sta bene, saluti a marotta . goduria
Eh ma o Bodo Glimt è una squadra di salmonari.
Fuori un ‘altra, dopo o Real Napule, 30esimo su 36 , ora pure la grande Inter ad opera di una squadra di salmonari , chissà se un rosicone avrà il coraggio di richiamarli così…
Eh però vincono lo scudetto ..e ci mancherebbe pure che non lo vincessero con tutti i soldi che spendono tra cartellini e stipendi.
L’Inda co’la ciampios ce fa er Brodo. A brodoliniiiii!
cavolo sti pescatori sorprendono sempre😂😂
Che squadrone l’inter! perso andata e ritorno…
Ridicoli come i suoi tifosi che ci copiano anche i cori…ma perchè non se li inventano da soli?
ah ma il Bodo non era una squadra de salmonari?
da quando Di Canio li defini’ salmonari, con chiaro intento dispregiativo, questi sono diventati una realtà europea.
dicaniosalvini
non ne azzecca MAI una
❤️🧡💛
Ma di Canio stasera che dice dei pescatori di salmone?
“I salmonari” (DiCane dixit..) se so’ bevuti “i gemellati”!
Ma nu ve vergognate!
Checché se ne dica, NOI NON SIAMO MAI STATI ELIMINATI….
A parte le battute, i norvegesi sono oramai una realtà.
O meglio, al confronto con l’Italia quasi tutti oramai fanno la voce grossa.
Ergo, a GRAVIIII’, lassa perde “er brand juve” e salvate er kulo tuo e nostro, che l’Italia sta a scompari’!!!
FORZA ROMA
tra Juve e Inter due belle cinquine! belle figure in Europa davvero! meglio così: molto meno soldi per fare mercato e voglio vedere se non ridimensionano in po’.
daje Roma daje!
hai capito i salmonari
Tutto quello che ridevano quando battettero la Roma, l’hanno pagata cara!🤣🤣🤣
Come Bodo!
Da qualcuno definiti i “salmonari…”
😂 😂 🤣 🤣
d’altronde uno che si chiama bastoni come fa a fare le coppe?🤣🤣🤣🤣🤣.godo glimt
…che li possono sti “salmonari”…😂😂😂😂
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.