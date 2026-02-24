Champions League, Inter eliminata dal Bodo: i norvegesi vincono anche a San Siro

L’Inter saluta la Champions League ai playoff. A San Siro arriva una nuova sconfitta contro il Bodø/Glimt, che si impone 2-1 e completa l’eliminazione dopo il 3-1 dell’andata in Norvegia.

I nerazzurri partono forte e giocano un primo tempo all’arrembaggio, ma senza trovare il guizzo giusto. Nella ripresa, invece, il calo fisico è evidente e il Bodø/Glimt prende campo, mostrando brillantezza e cinismo.

Il vantaggio arriva con Hauge, abile ad approfittare di un grave errore di Akanji. Poco dopo è Evjen a firmare il raddoppio al termine di un’azione di grande qualità. Il gol di Alessandro Bastoni prova a riaprire la gara, ma è solo un’illusione. I norvegesi controllano il finale senza affanni e gestiscono il vantaggio fino al triplice fischio, centrando una qualificazione storica ed eliminando l’Inter dalla competizione.

Redazione GR.net