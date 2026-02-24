Champions League, Inter eliminata dal Bodo: i norvegesi vincono anche a San Siro

L’Inter saluta la Champions League ai playoff. A San Siro arriva una nuova sconfitta contro il Bodø/Glimt, che si impone 2-1 e completa l’eliminazione dopo il 3-1 dell’andata in Norvegia.

I nerazzurri partono forte e giocano un primo tempo all’arrembaggio, ma senza trovare il guizzo giusto. Nella ripresa, invece, il calo fisico è evidente e il Bodø/Glimt prende campo, mostrando brillantezza e cinismo.

Il vantaggio arriva con Hauge, abile ad approfittare di un grave errore di Akanji. Poco dopo è Evjen a firmare il raddoppio al termine di un’azione di grande qualità. Il gol di Alessandro Bastoni prova a riaprire la gara, ma è solo un’illusione. I norvegesi controllano il finale senza affanni e gestiscono il vantaggio fino al triplice fischio, centrando una qualificazione storica ed eliminando l’Inter dalla competizione.

Redazione GR.net

19 Commenti

  5. Eh ma o Bodo Glimt è una squadra di salmonari.
    Fuori un ‘altra, dopo o Real Napule, 30esimo su 36 , ora pure la grande Inter ad opera di una squadra di salmonari , chissà se un rosicone avrà il coraggio di richiamarli così…
    Eh però vincono lo scudetto ..e ci mancherebbe pure che non lo vincessero con tutti i soldi che spendono tra cartellini e stipendi.

  8. Che squadrone l’inter! perso andata e ritorno…
    Ridicoli come i suoi tifosi che ci copiano anche i cori…ma perchè non se li inventano da soli?

  10. da quando Di Canio li defini’ salmonari, con chiaro intento dispregiativo, questi sono diventati una realtà europea.

    dicaniosalvini

    non ne azzecca MAI una

    ❤️🧡💛

  12. “I salmonari” (DiCane dixit..) se so’ bevuti “i gemellati”!
    Ma nu ve vergognate!
    Checché se ne dica, NOI NON SIAMO MAI STATI ELIMINATI….
    A parte le battute, i norvegesi sono oramai una realtà.
    O meglio, al confronto con l’Italia quasi tutti oramai fanno la voce grossa.
    Ergo, a GRAVIIII’, lassa perde “er brand juve” e salvate er kulo tuo e nostro, che l’Italia sta a scompari’!!!
    FORZA ROMA

  13. tra Juve e Inter due belle cinquine! belle figure in Europa davvero! meglio così: molto meno soldi per fare mercato e voglio vedere se non ridimensionano in po’.

    daje Roma daje!

