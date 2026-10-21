CHAMPIONS LEAGUE | Inter, primo squillo: battuto a fatica lo Shakthar. Poker Real, cade lo Sporting

Si è completata la terza giornata della League Phase di Champions League, con nove partite che hanno chiuso il turno iniziato martedì con il 4-0 della Roma sullo Slovan Bratislava.

Per quanto riguarda le italiane, sorride l’Inter, che trova finalmente la prima vittoria europea della stagione battendo 1-0 lo Shakhtar Donetsk a San Siro. Una partita tutt’altro che semplice per la squadra di Chivu, rimasta in dieci al 69′ per l’espulsione di Alessandro Bastoni per doppia ammonizione. Nonostante l’inferiorità numerica, i nerazzurri hanno trovato il gol decisivo al 77′ con Carlos Augusto, servito da Mkhitaryan. Per l’Inter arrivano così i primi tre punti dopo le sconfitte nelle prime due giornate.

Serata da incubo invece per il Manchester United, prossima avversaria della Roma in Champions il 3 novembre a Old Trafford. Gli inglesi sono stati travolti 4-1 dal Como: doppietta di Nico Paz, a segno al 2′ e al 57′, oltre alle reti di Douvikas e Jacobo Ramón. Inutile nel recupero il gol della bandiera di Zirkzee.

Continua invece a viaggiare a punteggio pieno il Real Madrid di José Mourinho, che dopo aver battuto la Roma all’Olimpico ha travolto 4-1 il Lipsia al Bernabeu. A segno Bernardo Silva, Arda Güler, Mbappé e Diomande; per i tedeschi gol di Gomis. Per i blancos sono tre vittorie su tre in questa Champions.

Spettacolo all’Allianz Arena, dove Bayern Monaco e Arsenal pareggiano 2-2. Gli inglesi passano con Eze, poi Davies e Kane su rigore ribaltano il risultato prima del definitivo pareggio firmato da Declan Rice all’82’. Colpo esterno del Galatasaray, che passa 4-2 sul campo del Lille. Dopo l’iniziale vantaggio di Akgün e la doppietta di Diaoune per i francesi, i turchi ribaltano tutto con Batrakov, un’autorete di Bentaleb e il sigillo di Victor Osimhen.

Vittoria anche per l’Aston Villa, che supera 3-1 il Viking, mentre il Club Brugge batte nettamente 3-0 il Lens grazie alle reti di Vanaken, Seys e Forbs. Successo di misura per il Real Betis, che batte 1-0 il Feyenoord con un calcio di rigore trasformato da Isco e resta a punteggio pieno dopo tre giornate. La sorpresa della serata arriva invece da Lisbona, dove il LASK espugna il campo dello Sporting con un clamoroso 3-2: inutile la doppietta di Luis Suárez per i portoghesi.

Tutti i risultati di mercoledì 21 ottobre:

Como-Manchester United 4-1

Lille-Galatasaray 2-4

Aston Villa-Viking 3-1

Club Brugge-Lens 3-0

Bayern Monaco-Arsenal 2-2

Inter-Shakhtar Donetsk 1-0

Real Madrid-RB Lipsia 4-1

Real Betis-Feyenoord 1-0

Sporting CP-LASK 2-3

Giallorossi.net | G. Pinoli