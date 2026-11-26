Un punto che vale molto più di quanto racconti la classifica. Un punto conquistato sul campo dei bicampioni d’Europa, guardando negli occhi una delle squadre più forti del mondo, senza paura e senza rinunciare alla propria identità. La Roma esce dal Parco dei Principi con un 2-2 che non risolve ancora i problemi del suo cammino in Champions League, ma che aggiunge un altro tassello importante a un percorso di crescita ormai sotto gli occhi di tutti. Perché al di là del risultato, questa sera la squadra di Gian Piero Gasperini ha dato una dimostrazione di personalità, coraggio e qualità. E non era affatto scontato.

Soprattutto dopo aver letto le formazioni ufficiali. Gasperini ha sorpreso praticamente tutti, lasciando inizialmente in panchina Malen, l’uomo simbolo dell’attacco giallorosso, ma anche Dybala e Cristante. Dentro Castro dal primo minuto, Pisilli sulla trequarti e De Roon in mezzo al campo. Scelte talmente inattese da far pensare, almeno inizialmente, che il tecnico volesse preservare alcune delle sue armi migliori per il campionato. Come se la trasferta di Parigi fosse una partita da affrontare senza troppe pretese, concentrando le energie sulle sfide più abbordabili che attendono la Roma nelle ultime tre giornate europee. Il campo, però, ha raccontato una storia completamente diversa.

La Roma è partita fortissimo. Ancora una volta. Ormai gli avvii aggressivi dei giallorossi non rappresentano più una sorpresa, nemmeno quando dall’altra parte ci sono avversari di livello internazionale. Dopo appena cinque minuti, Soulé ha inventato una splendida giocata sulla sinistra, arrivando sul fondo per servire a Mario Hermoso il pallone dello 0-1. Lo spagnolo sembra davvero vivere una seconda giovinezza con Gasperini. Non soltanto per i gol, che stanno diventando una piacevole abitudine, ma per la capacità di partecipare alla manovra, accompagnare l’azione e interpretare il ruolo di difensore in maniera moderna e completa. Un giocatore letteralmente trasformato rispetto a quello visto in passato.

Dopo il vantaggio, però, la Roma ha progressivamente abbassato il ritmo, lasciando al PSG il controllo del pallone. La squadra di Luis Enrique ha cominciato a imporre il proprio palleggio, pur senza costruire occasioni particolarmente pericolose. E proprio quando i giallorossi sembravano riuscire a contenere abbastanza agevolmente gli avversari, è arrivato il pareggio. Ancora una volta su calcio d’angolo, ancora una volta con una disattenzione nelle marcature. Al 31′ Zabarnyi ha anticipato tutti sul primo palo, trovando di testa l’1-1, con Ndicka e Soulé incapaci di contrastarne efficacemente lo stacco. Un problema che continua a ripresentarsi e sul quale Gasperini dovrà necessariamente intervenire. Perché contro squadre di questo livello non ci si può permettere di regalare gol su situazioni così prevedibili.

Il primo tempo si è chiuso in parità, ma nella ripresa la Roma ha dimostrato di avere ancora tanto da dire. Al 51′ Pisilli ha avuto sul destro un’occasione clamorosa per riportare avanti i giallorossi: conclusione potente, indirizzata verso la porta, e una risposta straordinaria di Safonov a negargli la gioia del gol. Un intervento che ha cambiato l’inerzia della partita, perché pochi minuti più tardi è stato il PSG a trovare il vantaggio. Luis Enrique ha inserito Dembélé, e l’ingresso del Pallone d’Oro ha immediatamente alzato il livello dell’attacco parigino. Velocità, imprevedibilità, capacità di creare superiorità: il francese ha dimostrato in pochi minuti perché appartenga a una categoria speciale.

Al 60′ Hakimi è scappato via a Wesley con un’accelerazione impressionante. Il brasiliano ha provato a contenerlo, ma il contatto in area è stato giudicato falloso dall’arbitro. Dal dischetto Dembélé non ha sbagliato, completando la rimonta dei francesi. Un gol che avrebbe potuto tagliare le gambe alla Roma, soprattutto considerando la forza dell’avversario e le precedenti rimonte subite. E invece la squadra di Gasperini non ha perso la testa, né ha smesso di credere nella possibilità di riportare a casa un risultato positivo.

Gasperini ha cominciato allora a giocarsi le proprie carte, inserendo prima Dybala e Cristante e poi Malen. E proprio l’ingresso della Joya merita una riflessione. Dybala continua ad avere una qualità tecnica superiore, ma resta la sensazione di un giocatore che, al momento di concludere verso la porta, non riesca a liberare completamente il proprio talento. Anche questa sera alcune conclusioni sono sembrate poco convinte, quasi trattenute. È un’impressione che si ripete ormai da qualche partita e che non può essere ignorata. Paulo resta prezioso per la manovra, ma deve ritrovare quella cattiveria e quella sicurezza nel tiro che lo hanno reso un campione. Anche perché alle sue spalle, o forse sarebbe meglio dire accanto a lui, c’è un Soulé che continua a crescere e che ormai rappresenta una certezza assoluta per questa squadra. L’argentino più giovane non è più soltanto un’alternativa: sta diventando uno dei trascinatori della Roma, e la sua presenza tra i titolari è sempre meno discutibile.

È stato proprio Soulé, al 74′, a cercare la porta con una conclusione intercettata dal braccio di Vitinha. L’arbitro ha lasciato inizialmente proseguire, ma il VAR è intervenuto per segnalare il fallo di mano, portando all’assegnazione del calcio di rigore. Sul dischetto si è presentato Malen, entrato pochi minuti prima: rincorsa breve, conclusione precisa e 2-2. Un pareggio voluto, cercato e meritato. Perché la Roma, anche dopo essere andata sotto, non aveva mai smesso di provare a giocare. E quando il PSG ha cercato di alzare nuovamente i giri del motore, Svilar si è fatto trovare pronto, opponendosi anche a una pericolosa conclusione di Dembélé. Un’altra serata nella quale il portiere giallorosso ha confermato il proprio valore.

Alla fine resta un risultato di grande prestigio, ma soprattutto una prestazione che deve dare ulteriore convinzione a questa squadra. La Roma ha affrontato i bicampioni d’Europa a viso aperto, colpo su colpo, senza snaturarsi e senza cercare scorciatoie. Ha sbagliato, ha sofferto, ha concesso qualcosa, ma ha anche creato occasioni importanti e dimostrato di poter mettere in difficoltà un avversario che fino a questa sera aveva vinto tutte le partite della sua Champions. E questo è forse il merito più grande di Gasperini: aver costruito una squadra che non cambia atteggiamento in base al nome di chi si trova di fronte.

Naturalmente c’è anche l’altra faccia della medaglia. La classifica europea continua a essere deficitaria: cinque punti in cinque partite e venticinquesimo posto, il primo tra quelli che oggi significherebbero eliminazione. La Roma ha superato gli ostacoli più difficili del proprio calendario, ma adesso non può più permettersi di continuare a raccogliere complimenti senza accompagnarli con le vittorie. Restano Sporting Lisbona, AEK Atene e Lille, tre avversarie certamente più alla portata rispetto al PSG, ma contro le quali non ci sarà nulla di scontato. Serviranno punti, possibilmente tanti, perché la qualificazione ai playoff è ancora tutta da conquistare. E l’errore più grande sarebbe pensare che il calendario possa fare il lavoro al posto dei giallorossi.

Ma questa sera sarebbe sbagliato lasciare che i numeri della classifica oscurino ciò che si è visto sul campo. La Roma sta crescendo, e lo sta facendo in maniera evidente. Ogni partita aggiunge qualcosa: consapevolezza, personalità, capacità di reagire, fiducia nei propri mezzi. Gasperini sta costruendo una squadra che sa cosa vuole fare e che, soprattutto, crede profondamente in quello che fa. Anche le scelte più sorprendenti, come quelle di stasera, finiscono per trovare una loro logica dentro un progetto tecnico sempre più riconoscibile.E forse è proprio questo il significato più importante del 2-2 di Parigi: non la soddisfazione di aver fermato una corazzata, ma la consapevolezza di poterla affrontare senza sentirsi inferiore in partenza. Un altro mattoncino, forse uno dei più importanti, in una costruzione che continua a prendere forma. Adesso, però, è arrivato il momento di aggiungere ai mattoncini anche i punti. Quelli che servono davvero per continuare a crescere in Europa.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini