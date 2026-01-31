Chi è Bryan Zaragoza: pregi e difetti dell’ala spagnola del Bayern (VIDEO)

Bryan Zaragoza, nato a Malaga il 9 settembre 2001, ha mosso i primi passi nel calcio giovanile con il Conejito de Málaga, prima di entrare nelle giovanili del Granada nel 2019. L’esordio in prima squadra è arrivato nel 2021, in Coppa del Re, ma è nella stagione 2022-2023 in Segunda División che si è fatto notare: con 34 presenze e 5 gol ha contribuito in modo decisivo alla promozione del Granada in La Liga come campione.

A dicembre 2023 il Bayern Monaco, colpito dalle sue qualità, lo ha acquistato, ma l’adattamento è stato difficile: in 7 presenze non ha trovato la rete. Nel 2024 viene prestato all’Osasuna, dove ha collezionato 20 presenze e un gol in Liga, prima di approdare al Celta Vigo a partire da luglio 2025. Anche con la nazionale spagnola ha iniziato a farsi notare: debutto nelle qualificazioni a Euro 2024 e 3 presenze in Nations League, con un gol contro la Svizzera nel novembre 2024.

Caratteristiche tecniche

Zaragoza è un’ala versatile, capace di giocare sia sulla fascia sinistra che destra, ma anche come trequartista. Alto 164 cm e destro di piede, si distingue per agilità, velocità e dribbling in uno contro uno, rendendolo particolarmente efficace negli spazi stretti. Gioca con intensità, sa creare occasioni e cross pericolosi, ma il fisico minuto lo penalizza nei duelli aerei e nella presenza fisica generale.

Numeri e statistiche

Fino alla giugno 2025, Zaragoza ha collezionato 82 presenze e 12 gol in campionato, con la maggior parte delle gare e delle reti realizzate con il Granada (55 presenze, 11 gol). Nel Celta Vigo nella stagione 2025/2026 ha totalizzato 26 presenze tra campionato e coppe con 2 gol e 4 assist realizzati. Tra le statistiche recenti spiccano il 76% di passaggi riusciti, il 55% di tiri in porta e il 55% di contrasti vinti. Il suo valore di mercato attuale si aggira intorno ai 14,5 milioni di euro

Pregi

Zaragoza punta sulla velocità esplosiva e sul dribbling secco, caratteristiche che lo rendono ideale per sfondare le fasce. È imprevedibile negli spazi stretti e capace di leggere bene le situazioni offensive per servire assist. Nonostante la giovane età, ha già esperienza da titolare in nazionale.

Difetti

Il fisico esile limita la sua efficacia nei duelli e la continuità contro difese robuste. L’esperienza al Bayern Monaco ha evidenziato difficoltà nell’adattamento ai top club, con produzione offensiva minima (0 gol in 7 gare). Inoltre, alcune decisioni offensive sono talvolta affrettate e la precisione nei tiri resta migliorabile, attualmente al 55%.

IL VIDEO


  4. Vediamo di capirci: abbiamo Angeliño, Malen, Dybala, Soule’, Wesley… con un acquisto di 164 cm, a meno che non si parli di un assoluto campione conclamato, staremmo DISTRUGGENDO la fisicità della squadra!!!
    Un triplo salto carpiato all’indietro dei dettami di Gasperini!!!
    Io non credo ASSOLUTAMENTE che Gasperini avalli una scelta del genere!
    FORZA ROMA

  5. Maradona, Messi,Rosario,Neres,Zola,Giovinco, Insigne,Raspazappo ….quanti ne volete….la statura che c entra se giochi attaccante o esterno

  6. SULEMANA a 20/25ml non credo venga più dato che Lookman è in chiusura al Fenerbache per 40ml, per questo altro prospetto servono almeno 15/20….. Ma in ogni caso io mi chiedo, se prendi MALEN come titolare (giocatore ideale di Gasperini) e ti ritroverai in rosa fino a fine anno FERGUSON e DOVBYK, perché spendi 25ml x un altro attaccante centrale da formare però come VAZ?
    Non sarebbe stato più intelligente sommare il cash di VAZ con quello che dovresti spendere x un SULEMANA e mettere sul piatto 40/45 ml e andarti a prendere un LOOKMAN o un NUSA che ti avrebbero spostato gli equilibri fin da subito?

  10. Il fisico esile limita la sua efficacia nei duelli e la continuità contro difese robuste. L’esperienza al Bayern Monaco ha evidenziato difficoltà nell’adattamento ai top club, con produzione offensiva minima (0 gol in 7 gare).
    Direi che sta bene dove sta… avanti il prossimo!

  13. cioè ci siamo liberati di Baldanzi che era 168 cm e ne prendiamo uno ancora più piccolo e che fin’ora non ha dimostrato doti da Maradona, Messi, Zola, Papu Gomez???

