Chi è Bryan Zaragoza: pregi e difetti dell’ala spagnola del Bayern (VIDEO)

Bryan Zaragoza, nato a Malaga il 9 settembre 2001, ha mosso i primi passi nel calcio giovanile con il Conejito de Málaga, prima di entrare nelle giovanili del Granada nel 2019. L’esordio in prima squadra è arrivato nel 2021, in Coppa del Re, ma è nella stagione 2022-2023 in Segunda División che si è fatto notare: con 34 presenze e 5 gol ha contribuito in modo decisivo alla promozione del Granada in La Liga come campione.

A dicembre 2023 il Bayern Monaco, colpito dalle sue qualità, lo ha acquistato, ma l’adattamento è stato difficile: in 7 presenze non ha trovato la rete. Nel 2024 viene prestato all’Osasuna, dove ha collezionato 20 presenze e un gol in Liga, prima di approdare al Celta Vigo a partire da luglio 2025. Anche con la nazionale spagnola ha iniziato a farsi notare: debutto nelle qualificazioni a Euro 2024 e 3 presenze in Nations League, con un gol contro la Svizzera nel novembre 2024.

Caratteristiche tecniche

Zaragoza è un’ala versatile, capace di giocare sia sulla fascia sinistra che destra, ma anche come trequartista. Alto 164 cm e destro di piede, si distingue per agilità, velocità e dribbling in uno contro uno, rendendolo particolarmente efficace negli spazi stretti. Gioca con intensità, sa creare occasioni e cross pericolosi, ma il fisico minuto lo penalizza nei duelli aerei e nella presenza fisica generale.

Numeri e statistiche

Fino alla giugno 2025, Zaragoza ha collezionato 82 presenze e 12 gol in campionato, con la maggior parte delle gare e delle reti realizzate con il Granada (55 presenze, 11 gol). Nel Celta Vigo nella stagione 2025/2026 ha totalizzato 26 presenze tra campionato e coppe con 2 gol e 4 assist realizzati. Tra le statistiche recenti spiccano il 76% di passaggi riusciti, il 55% di tiri in porta e il 55% di contrasti vinti. Il suo valore di mercato attuale si aggira intorno ai 14,5 milioni di euro

Pregi

Zaragoza punta sulla velocità esplosiva e sul dribbling secco, caratteristiche che lo rendono ideale per sfondare le fasce. È imprevedibile negli spazi stretti e capace di leggere bene le situazioni offensive per servire assist. Nonostante la giovane età, ha già esperienza da titolare in nazionale.

Difetti

Il fisico esile limita la sua efficacia nei duelli e la continuità contro difese robuste. L’esperienza al Bayern Monaco ha evidenziato difficoltà nell’adattamento ai top club, con produzione offensiva minima (0 gol in 7 gare). Inoltre, alcune decisioni offensive sono talvolta affrettate e la precisione nei tiri resta migliorabile, attualmente al 55%.

IL VIDEO



Giallorossi.net – G. Pinoli