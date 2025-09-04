Chi è Lorenzo Paratici, il baby attaccante in evidenza nell’amichevole contro il Roma City

La Roma accoglie (e scopre) un nuovo talento per le proprie giovanili: Lorenzo Paratici, attaccante centrale classe 2008 proveniente dalla Sampdoria, è stato il grande protagonista dell’amichevole giocata oggi a Trigoria contro il Roma City (QUI IL RACCONTO DEL MATCH).

Il giovane centravanti 16enne si è messo in evidenza nella vittoria per 8 a 0 dei giallorossi, realizzando una tripletta. Ma chi è Lorenzo Paratici, e in che modo è diventato un nuovo giocatore delle giovanili della Roma?

Chi è Lorenzo Paratici

Figlio d’arte – suo padre è Fabio Paratici, ex dirigente di Sampdoria, Juventus e Tottenham – Lorenzo si è messo in luce nella stagione 2024/25 con la maglia blucerchiata. Tra Under 17, Under 18 e Primavera, ha totalizzato 17 gol in 39 partite, di cui 7 reti in 18 presenze nel campionato Primavera 1, confermandosi come uno dei prospetti più interessanti del panorama giovanile italiano.

Il trasferimento alla Roma

Il passaggio alla Roma è avvenuto tramite prestito con diritto di riscatto, un’operazione studiata per integrare il giovane talento nelle squadre giovanili giallorosse, con la possibilità di inserirlo a breve nella Primavera. L’operazione è stata bilaterale: alla Roma sono arrivati anche altri giovani come Giuseppe Forte, mentre due ragazzi della Roma, Valerio Cinti e Francesco Ferrara, sono approdati alla Sampdoria con la stessa formula.

Con questo innesto, la Roma conferma la sua attenzione verso i giovani promettenti e l’intenzione di costruire un futuro calcistico solido, puntando su giocatori giovani e di prospettiva.

Giallorossi.net – G. Pinoli