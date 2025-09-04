Chi è Lorenzo Paratici, il baby attaccante in evidenza nell’amichevole contro il Roma City

La Roma accoglie (e scopre) un nuovo talento per le proprie giovanili: Lorenzo Paratici, attaccante centrale classe 2008 proveniente dalla Sampdoria, è stato il grande protagonista dell’amichevole giocata oggi a Trigoria contro il Roma City (QUI IL RACCONTO DEL MATCH).
Il giovane centravanti 16enne si è messo in evidenza nella vittoria per 8 a 0 dei giallorossi, realizzando una tripletta. Ma chi è Lorenzo Paratici, e in che modo è diventato un nuovo giocatore delle giovanili della Roma?
Chi è Lorenzo Paratici
Figlio d’arte – suo padre è Fabio Paratici, ex dirigente di Sampdoria, Juventus e Tottenham – Lorenzo si è messo in luce nella stagione 2024/25 con la maglia blucerchiata. Tra Under 17, Under 18 e Primavera, ha totalizzato 17 gol in 39 partite, di cui 7 reti in 18 presenze nel campionato Primavera 1, confermandosi come uno dei prospetti più interessanti del panorama giovanile italiano.
Il trasferimento alla Roma
Il passaggio alla Roma è avvenuto tramite prestito con diritto di riscatto, un’operazione studiata per integrare il giovane talento nelle squadre giovanili giallorosse, con la possibilità di inserirlo a breve nella Primavera. L’operazione è stata bilaterale: alla Roma sono arrivati anche altri giovani come Giuseppe Forte, mentre due ragazzi della Roma, Valerio Cinti e Francesco Ferrara, sono approdati alla Sampdoria con la stessa formula.
Con questo innesto, la Roma conferma la sua attenzione verso i giovani promettenti e l’intenzione di costruire un futuro calcistico solido, puntando su giocatori giovani e di prospettiva.
Giallorossi.net – G. Pinoli
bisogna fare scouting, avanti così
Blindare subito!
ha ottimi numeri e ancora non ha fatto 17 anni. In prestito con diritto è ancora più genialata che a titolo definitivo. Massara ci ha stupito
Il vivaio della Roma è insieme a quello dell’Inter il migliore in Italia, anche noi in teoria dovremmo avere i ns Yamal, Mbappé, Echeverri….
Speriamo bene.
magari 😍 sarebbe fantastico. e sarebbe meglio..
In bocca al lupo a Paratici e complimenti per la bella partita,
però prima di iniziare a fare i salti mortali,
ricordiamo che giocavamo contro una squadra di IV serie.
Ottimo. Però bisogna escogitare qualcosa per dare continuità ai giocatori dopo i 18 anni.
E se Gasperini lo lancia piano piano in pratica ma squadra?? Magari fargli qualche spezzone di partita a risultato acquisito?
la Roma ha tre centravanti adatti a giocare con Gasperini, più per il futuro che per il presente e sono Ferguson, Arena e Paratici. Su questo Massara ha fatto un gran lavoro, però chiaramente serve gente forte per il presente
