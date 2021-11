Ci fate o ci siete?

EDITORIALE – Cosa c’è di così strano o sorprendente nelle parole pronunciate ieri da Tiago Pinto? Qualcuno forse si aspettava dalla Roma la costruzione di un instant team con acquisti in stile PSG? E dove starebbe la discrepanza tra quanto dichiarato ieri dal general manager giallorosso e quanto sostenuto da Josè Mourinho fin da quando è arrivato a Roma?

La polemica che si sta montando intorno ai presunti mal di pancia dell’allenatore portoghese per la rosa non all’altezza e dell’incoerenza con i progetti del club è paradossale. Così facendo si fa passare Mourinho per cretino, o i Friedkin e Pinto per bugiardi. Non ci sono alternative.

Perchè lo Special One, dopo appena quattro mesi a Trigoria, potrebbe essere scontento di questa situazione solo se avesse firmato un contratto triennale senza avere minimamente idea di quello che avrebbe trovato qui alla Roma, un club alle prese con enormi difficoltà finanziarie e una rosa da rigenerare dopo una stagione disastrosa terminata al settimo posto. In questo caso però parleremmo di uno sprovveduto che ha firmato un accordo alla cieca, senza essersi minimamente informato della situazione che avrebbe trovato accettando di allenare la Roma.

L’altra possibilità è che i Friedkin e Tiago Pinto, durante gli incontri preliminari che hanno portato alla firma del tecnico portoghese, abbiano raccontato una serie di frottole all’allenatore prospettandogli ingaggi mirabolanti e campagne acquisti faraoniche.

Entrambe le ipotesi appaiono piuttosto inverosimili. Anche perchè le tanto discusse dichiarazioni di Josè Mourinho di questi mesi sono sempre state dello stesso tenore: la Roma in panchina non ha riserve all’altezza dei titolari, e per costruire una squadra competitiva servirà tempo. Lo diceva mesi fa, quando la squadra vinceva (“Devo pregare San Pietro affinché non si faccia male nessuno“), e lo dice oggi. La differenza è che oggi la Roma non fa risultati, e quindi diventa un bersaglio più debole da colpire.

Ora che i risultati tardano ad arrivare, le parole di Mourinho vengono interpretate come un attacco alla società e la richiesta di un mercato sontuoso fin dal prossimo gennaio. E’ vero, lo Special One non fa che parlare della rosa corta e di come altre squadre abbiano ricambi ben diversi da quelli a sua disposizione, ma ha anche ripetuto più e più volte che questo non era una sollecitazione nei confronti della presidenza e del general manager, che anzi stavano facendo il massimo per riportare la Roma a certi livelli.

Ci siamo già dimenticati delle parole pronunciate da Mourinho in una conferenza stampa di qualche settimana fa, quando affermava senza mezzi termini: “Quando qualcuno scrive di Mourinho non contento con la proprietà, non può esserci bugia più grande. Mourinho vuole più giocatori? Sì, è come tutti gli allenatori. Mourinho vuole una rosa equilibrata con due giocatori per posizioni e delle stesso livello per poter fare turnover e cinque cambi al 60° minuto? Sì. Ma Mourinho non è uno str*nzo. Mourinho ha grande rispetto per i Friedkin e per Tiago Pinto e ha deciso di accettare questo lavoro nella Roma esattamente perché capisce la situazione“.

Queste parole sono state pronunciate meno di un mese fa, alla vigilia di Roma-Napoli. Dichiarazioni che avrebbero dovuto spiegare chiaramente il Mou-pensiero senza il bisogno di continue conferme, ma che sembrano essere già finite nel dimenticatoio. Perchè, mi sembra evidente, a più di qualcuno fa comodo non ricordare.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini