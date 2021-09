Classifica Serie A, la proiezione finale secondo il CIES: scudetto di nuovo all’Inter, Roma in Champions

AS ROMA NOTIZIE – L’osservatorio calcistico CIES ha stimato la classifica finale dei cinque maggiori tornei d’Europa nella stagione 2021/22. Le posizioni per ogni squadra sono stabilite da un modello statistico che calcola parametri come l’esperienza dei giocatori e le prestazioni di ciascun club negli ultimi 365 giorni.

In Serie A, secondo il CIES, si confermerà campione d’Italia l’Inter di Simone Inzaghi, nonostante le cessioni di Lukaku e Hakimi. In seconda posizione c’è il Napoli seguito dal Milan e dalla Roma di José Mourinho che, quindi, riuscirebbe a raggiungere il traguardo Champions League dopo tre anni di assenza.

Al quinto posto troviamo l’Atalanta, poi la Juventus e la Lazio. In Serie B, invece, sarebbero destinate ad andare Salernitana, Spezia e Venezia.

Questa la classifica di Serie A completa predetta dal CIES:

INTER (scudetto)

NAPOLI

MILAN

ROMA

ATALANTA

JUVENTUS

LAZIO

SASSUOLO

FIORENTINA

BOLOGNA

UDINESE

SAMPDORIA

TORINO

GENOA

EMPOLI

HELLAS VERONA

CAGLIARI

VENEZIA (retrocesso)

SPEZIA (retrocesso)

SALERNITANA (retrocesso)