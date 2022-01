Colpo Juve: arriva Vlahovic, accordo con la Fiorentina per 67 milioni

ALTRE NOTIZIE – La notizia del giorno è l’imminente arrivo alla Juventus di Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina che è pronto a vestire la maglia bianconera fin da subito.

Tutti i quotidiani oggi aprono con l’accordo raggiunto tra i due club, rivali da sempre ma ormai gemellati sul mercato. Dopo i vari Chiesa e Bernardeschi, ora anche l’attaccante serbo sta per passare alla scuderia degli Agnelli.

Affare che pare concluso nella giornata di ieri: i bianconeri verseranno ben 67 milioni di euro più bonus nelle casse della viola per avere Vlahovic fin da gennaio. Al giocatore un contratto di 7 milioni l’anno per cinque anni. Il giocatore ha snobbato le offerte che arrivavano dalla Premier: voleva solo la Juve.

La Fiorentina sembra dunque destinata a perdere il proprio centravanti a campionato in corso: al suo posto dovrebbe arrivare Arthur Cabral, 23 anni, attaccante brasiliano del Basilea. La Juventus di Allegri invece, dopo aver perso in estate Cristiano Ronaldo e non essere stata in grado di sostituirlo degnamente, arriva un colpo che potrebbe essere decisivo nella corsa alla zona Champions.

Giallorossi.net – F. Turacciolo

