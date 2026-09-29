COMUNICATO AS ROMA | Dybala e Molina non partiranno per l’Argentina: la decisione del club

La Roma ha deciso di non autorizzare la partenza di Paulo Dybala e Nahuel Molina per l’evento in programma in Argentina il prossimo 6 ottobre in occasione della sfida tra Argentina e Benin. Il club ha spiegato che la scelta è legata a motivi sportivi e logistici, considerando la durata del viaggio intercontinentale e la vicinanza degli impegni ufficiali.
Di seguito il comunicato integrale dell’AS Roma: “AS Roma comunica che Paulo Dybala e Nahuel Molina non parteciperanno all’evento organizzato in Argentina per la partita tra Argentina e Benin del 6 ottobre. La Società riconosce il valore dell’appuntamento per i due calciatori, legati a Lionel Messi e protagonisti con lui della vittoria al Mondiale 2022.
La scelta del Club risponde a motivi sportivi e logistici, legati alla durata del viaggio intercontinentale e alla vicinanza degli impegni ufficiali. L’AS Roma esprime il massimo rispetto per Lionel Messi e per la sua straordinaria carriera, augurando a lui e alla Federazione argentina una serata speciale.”
FONTE: AS Roma
Oooooo… Così si fa!
Ottima scelta… Sicuramente farà storcere il naso a qualche radio che sfrutterà questo comunicato per gettare il solito fango sulla dirigenza.. Ma è una decisione saggia in virtù delle tante partite ravvicinate che ci saranno a breve
giusto cosi
Decisione giusta… da società – datore di lavoro – con le palle!
Facciamo una partita Roma contro Argentina a Roma e siamo tutti contenti.
Spiace per loro ma conta solo la Roma. SFR 💛❤️💛❤️
È uno sbaglio. Dybala e Molina volevano andare. La Roma poteva accontentarli. Lulli e Mora non li avrebbero fatti rimpiangere per una partita, anche se fossero troppo stanchi al ritorno prima del Como
La scelta più sensata, bene così
speriamo che sia una decisione presa in accordo anche con i calciatori…
spero che i giocatori non se la prendono
e soprattutto
chi se la scorda la tua faccia al 3 a 0 di Manolas
grande rispetto Messi, grande campione
ma per me
sempre forza Roma
É finito il tempo che saltavano le doppie sedute per andare a prendere i bambini all’asilo, ed era pure ora.
Che Gasperini non c’entri niente in questa decisione, non ci crederò mai.
Speriamo che sia una scelta giusta e che i due non siano troppo dispiaciuti. Ma Messi non la poteva fare come prima partita della serie e non a 4 giorni dal rientro di tutti anche dei convocati ufficialmente?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.