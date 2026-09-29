COMUNICATO AS ROMA | Dybala e Molina non partiranno per l’Argentina: la decisione del club

La Roma ha deciso di non autorizzare la partenza di Paulo Dybala e Nahuel Molina per l’evento in programma in Argentina il prossimo 6 ottobre in occasione della sfida tra Argentina e Benin. Il club ha spiegato che la scelta è legata a motivi sportivi e logistici, considerando la durata del viaggio intercontinentale e la vicinanza degli impegni ufficiali.

Di seguito il comunicato integrale dell’AS Roma: “AS Roma comunica che Paulo Dybala e Nahuel Molina non parteciperanno all’evento organizzato in Argentina per la partita tra Argentina e Benin del 6 ottobre. La Società riconosce il valore dell’appuntamento per i due calciatori, legati a Lionel Messi e protagonisti con lui della vittoria al Mondiale 2022.

La scelta del Club risponde a motivi sportivi e logistici, legati alla durata del viaggio intercontinentale e alla vicinanza degli impegni ufficiali. L’AS Roma esprime il massimo rispetto per Lionel Messi e per la sua straordinaria carriera, augurando a lui e alla Federazione argentina una serata speciale.”

FONTE: AS Roma