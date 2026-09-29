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COMUNICATO AS ROMA | Dybala e Molina non partiranno per l’Argentina: la decisione del club

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La Roma ha deciso di non autorizzare la partenza di Paulo Dybala e Nahuel Molina per l’evento in programma in Argentina il prossimo 6 ottobre in occasione della sfida tra Argentina e Benin. Il club ha spiegato che la scelta è legata a motivi sportivi e logistici, considerando la durata del viaggio intercontinentale e la vicinanza degli impegni ufficiali.

Di seguito il comunicato integrale dell’AS Roma: “AS Roma comunica che Paulo Dybala e Nahuel Molina non parteciperanno all’evento organizzato in Argentina per la partita tra Argentina e Benin del 6 ottobre. La Società riconosce il valore dell’appuntamento per i due calciatori, legati a Lionel Messi e protagonisti con lui della vittoria al Mondiale 2022.

La scelta del Club risponde a motivi sportivi e logistici, legati alla durata del viaggio intercontinentale e alla vicinanza degli impegni ufficiali. L’AS Roma esprime il massimo rispetto per Lionel Messi e per la sua straordinaria carriera, augurando a lui e alla Federazione argentina una serata speciale.”
FONTE: AS Roma

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13 Commenti

  2. Ottima scelta… Sicuramente farà storcere il naso a qualche radio che sfrutterà questo comunicato per gettare il solito fango sulla dirigenza.. Ma è una decisione saggia in virtù delle tante partite ravvicinate che ci saranno a breve

  7. È uno sbaglio. Dybala e Molina volevano andare. La Roma poteva accontentarli. Lulli e Mora non li avrebbero fatti rimpiangere per una partita, anche se fossero troppo stanchi al ritorno prima del Como

  12. É finito il tempo che saltavano le doppie sedute per andare a prendere i bambini all’asilo, ed era pure ora.
    Che Gasperini non c’entri niente in questa decisione, non ci crederò mai.

  13. Speriamo che sia una scelta giusta e che i due non siano troppo dispiaciuti. Ma Messi non la poteva fare come prima partita della serie e non a 4 giorni dal rientro di tutti anche dei convocati ufficialmente?

  14. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

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