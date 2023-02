COMUNICATO AS ROMA – Organizzato un match virtuale con l’Adana Demirspor in sostegno della popolazione turca

NOTIZIE AS ROMA – Attraverso un comunicato ufficiale la Roma ha annunciato un’iniziativa in sostegno della popolazione turca colpita dal terremoto lo scorso 6 febbraio.

Il club giallorosso, in collaborazione con l’Adana Demirspor – club allenato da Vincenzo Montella – ha organizzato un match virtuale, è possibile acquistare un biglietto virtuale e il ricavato andrà ad aiutare le famiglie turche. Questo il comunicato della Roma:

“AS Roma e Adana Demirspor scendono in campo insieme a sostegno della popolazione colpita dal terremoto in Turchia.

Il Club, infatti, ha aderito all’iniziativa della società turca, che ha scelto di promuovere una serie di match virtuali per avviare una raccolta fondi destinata ai più bisognosi.

I tifosi avranno la possibilità di acquistare biglietti di diverse fasce di prezzo, dai 2,5 ai 50 euro, per dare un contributo a favore delle famiglie devastate dalla tragedia del 6 febbraio. La Roma parteciperà assicurandosi i primi 2000 tagliandi messi in vendita.

Il ricavato sarà devoluto ad associazioni già attive sul territorio a supporto dei terremotati.

L’Adana è guidata da Vincenzo Montella, ex attaccante giallorosso che la scorsa settimana ha fatto visita a Trigoria in occasione del suo viaggio in Italia per promuovere l’iniziativa.

Il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il sud della Turchia e il nord della Siria ha superato quota 45 mila.

Acquistando un biglietto per il match virtuale contro l’Adana, potrai offrire un aiuto concreto a chi in questo momento ha perso una casa o i propri cari”

Fonte: asroma.com