Comunicato Curva Sud: “E’ arrivato il momento di contestare. Noi fuori dallo stadio per la prima mezzora, invitiamo tutti a partecipare”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tutto come previsto. L’esonero di De Rossi porterà ad una contestazione del tifo romanista nella prossima partita, quella in programma domenica contro l’Udinese.

La Curva Sud si esprime così in un comunicato: “È arrivato il momento di farci sentire. La Curva Sud invita tutti i tifosi di qualsiasi settore a partecipare alla contestazione, che vedrà la stessa Curva Sud rimanere fuori dallo stadio per la prima mezz’ora della partita”.

L’atmosfera all’Olimpico si preannuncia particolarmente calda, anche se la prima parte del match sarà senza supporto del tifo romanista.