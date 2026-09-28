COMUNICATO | Stadio Roma, il club: “Passaggio fondamentale e storico, premiati anni di lavoro della famiglia Friedkin”

Passo decisivo nel percorso verso il nuovo stadio della Roma. Dopo la conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità, l’AS Roma ha pubblicato una nota ufficiale celebrando quello che il club definisce un passaggio “fondamentale e storico” verso la realizzazione del nuovo impianto.
Di seguito il comunicato integrale dell’AS Roma:
“La conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria, con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità, segna un passaggio fondamentale e storico per l’AS Roma verso la realizzazione del nuovo stadio. È un traguardo che premia anni di lavoro, impegno e collaborazione, portati avanti con determinazione, visione e continuità dalla Famiglia Friedkin, nella convinzione che il futuro dell’AS Roma debba essere costruito attraverso progetti solidi e ambiziosi, e che il Club desidera condividere con tutte le istituzioni e i soggetti che hanno contribuito a raggiungerlo.
L’AS Roma ringrazia Roma Capitale, il Commissario UEFA Euro 2032, la Regione Lazio, il Ministro per lo Sport e i Giovani, tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, insieme ai professionisti e ai collaboratori che hanno accompagnato questo percorso con competenza e responsabilità. Un ringraziamento speciale va ai nostri tifosi, che hanno atteso e sostenuto questo progetto con passione e fiducia.
Da oggi si apre una nuova fase, con l’obiettivo di dare all’AS Roma e alla città uno stadio moderno, sostenibile e all’altezza della loro storia e delle loro ambizioni. Un progetto pensato non solo come nuova casa del Club e dei suoi tifosi, ma come un patrimonio per Roma, capace di generare nuove opportunità, contribuire alla riqualificazione e allo sviluppo del territorio e produrre benefici duraturi per l’intera città e per la sua comunità.”
FONTE: AS Roma
Il primo pensiero va ai”brimi della gabidale”
Proprio oggi pom. Sentivo su radio romane critiche forti sul fatto che non era stato fatto nessun comunicato etc etc.
Ma gli date tempo!!!!!!!
Quanto gli piace massacrare sempre e comunque
je resta solo er bidale…
Grandi!!!!! Zitti, zitti sono riuscito dove prima tutti avevano fallito. Finalmente daremo Caput Mundi con lo stadio più moderno!!
Veramente la conferenza dei servizi si era chiusa anche con pallotta.
Bravi (se po’ dì?).
Assolutamente SI
ORA COSPARGETEVI IL CAPO DI CENERE E CHIEDETE SCUSA (per quelli che non hanno fatto altro che criticare)
un giorno storico per Roma e la Roma dopo 40 anni finalmente avremo uno stadio tutto nostro
sinceramente dopo il precedente tentativo durante l’era Pallotta, costato anni e milioni a vuoto, non pensavo ce l’avremmo fatta. Sono però fortemente convinto che senza Euro 32 non ci sarebbe stata la “spinta” politica per arrivare a questo agognato momento. Grazie alla famiglia Friedkin e a tutti i professionisti che hanno lavorato in questi anni per regalarci questo sogno che diventerà realtà quando lo stadio sarà pronto.
Daje c’ho casa a un chilometro e mezzo in linea d’aria.
peccato che me so trasferito in Umbria da quarto mesi 😂
Grazie Signori Friedkin, vi ringrazieremo ancora di più quando scopriremo che un biglietto di curva costerà quanto l’intera paga settimanale di un operaio…
volete i campioni, volete lo stadio, volete vincere e volete i costi dei biglietti bassi… con voi anche chi ha moltiplicato i pani ed i pesci imprecherebbe
Ho impresso in testa il momento in cui, una decina d’anni fa, mi trovavo in università nel corridoio principale e ho letto sul telefonino che per Tor di Valle c’era stato uno stop serio (è passato tanto tempo, non ricordo nemmeno cosa fosse il problema). Non ho scordato il tonfo al cuore che ho provato. Ero ancora un pischello illuso che l’avremmo tirato su in tempo per l’addio a Checco.
Ebbene, il me stesso di allora è appena stato vendicato da questa notizia.
Finalmente: FAMO STO STADIO
adesso quelli del gruppetto della nord che un mese fa avevano esposto lo striscione con scritto che sono la peggiore proprietà di sempre, per coerenza, dovrebbero cancellare dai loro smartphone l’abbonamento… ma già li immagino a salire sul carro e a pretendere un posto nel nuovo stadio
Giusto dare atto ai Friedkin di essere riusciti in un ‘impresa ardua, far convergere le opposte fazioni politiche del Comune e Regione.
Quando sarà realizzato lo stadio è indubbio che il nome di Dan Friedkin rimarrà scolpito a lettere dorate nella storia della Roma, magari in aggiunta a qualche trofeo maggiore, tipo Champions League.
💛♥️
ma Gaetano come lo hanno messo calmo? gli hanno promesso che lo costruisce lui?
Buona sera. Commento soltanto ora ma la gioia è la stessa di quando ho appreso stamani la notizia. Oltre che ringraziare la proprietà, il mio pensiero va a Dino Viola, al suo progetto di stadio sui terreni alla Magliana e alle lotte vane per realizzarlo. Allora ero un giovane tifoso giallorosso, non ancora sposato, oggi invece sento rifiorire lo stesso entusiasmo di allora attraverso i miei due figli, romanisti napolisti, che avranno (finalmente) di che godere. Ecco la mia eredità 💛💗
“Il futuro del calcio dipenderà, dalla gestione economica autonoma e specialmente dagli impianti di proprietà”
Non sono parole mie, ma di un visionario, che vedeva il futuro, il primo presidente che ha messo la voce Merchandising nel calcio
Mi riferisco a Dino Viola
Mentre in Italia si compravano campioni, in Inghilterra si preparavano a rispondere, ed hanno iniziato dagli stadi, quindi accordi commerciali, poi tv
Lo stadio non risolve tutto, ma porta una crescita del fatturato di alto livello
Per me l’Olimpico è… la Roma!!!
Felicissimo che questo stadio finalmente venga fatto.
Ma rosico ancora per tutto il tempo che è stato perso con Tor di Valle.
Ci sono passato pochi giorni fa in bici (la ciclabile costeggia le scuderie del vecchio ippodromo).
Un degrado totale
A parte gli incendi, è un area abbandonata a se stessa. Le scuderie fatiscienti. In lontananza il vecchio velodromo che non si può toccare in quanto opera d’arte (come il Flaminio) ma il tempo non lo sa e inclemente contenta a distruggere…
90 minuti di applausi
Con amministrazioni meno demenziali avremmo già lo stadio e un’area abbandonata nel degrado più totale sarebbe stata riqualificata.
Resto convinto che per disposizione e viabilità Tor di Valle era la scelta più giusta rispetto a un quadrante già perennemente congestionato e con poche possibilità di integrazione per il trasporto pubblico e privato.
Grazie Friedkin la Roma e i suoi tifosi meritano uno stadio di proprietà, dove vedere bene la partita e con il tifo vicino al campo.
Finalmente lasciamo l’Olimpico ai laziali con i seggiolini azzurri.
Daje Roma habumus stadium!
Ora che avete il giocattolo, a gennaio portateci due top players
Dopo il via libera per lo stadio i FRIEDKIN dovranno portarci Campioni.
incredibile
Faccio sinceramente fatica a rendermene conto!
Sembrava oramai una di quelle storie divenute leggenda…
Mi sento come se stessimo al punto di vedere la nascita del Colosseo Moderno!
Sono al settimo cielo.
Una volta costruito, il nome Friedkin sarà leggendario per i tifosi perché rimarrà perenne!!!
Quel giorno sarò allo Stadio, perché o me danno le ferie o me licenzio!
Vojo di’, IO C’ERO.
VOLESSE IL CIELO….
FORZA ROMA
Un applauso ai Friedkin, altro che le solite critiche.
Giù il cappello.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.