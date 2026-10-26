CONFERENZA LIVE | Gasperini: “Infelici le parole di Allegri. Fiducioso su Dybala, Soulè è maturato” – VIDEO

Gian Piero Gasperini torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Cagliari, gara valida per la nona giornata di Serie A, in programma domani, martedì 27 ottobre, alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Il tecnico giallorosso incontrerà i giornalisti oggi alle 13:30 presso il Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, a poco più di 48 ore dal rocambolesco 3-3 del Maradona contro il Napoli.

Tra i temi principali le condizioni della squadra dopo gli ultimi impegni ravvicinati, le possibili rotazioni di formazione e il recupero di Paulo Dybala, vicino al ritorno tra i convocati. Attesi aggiornamenti anche sugli altri infortunati, in particolare Svilar e Koné, e sulle scelte per affrontare il Cagliari di Fabio Pisacane. Possibile, inoltre, una domanda sulle recenti polemiche con Massimiliano Allegri. La redazione di Giallorossi.net seguirà la conferenza, riportando qui in tempo reale tutte le dichiarazioni dell’allenatore.

Ore 13:30 | Al via la conferenza stampa di Gasperini

C’è qualche recupero? Ci saranno rotazioni?

“L’unico possibile è quello di Dybala ma vedremo oggi pomeriggio per portarlo in panchina. Ho buona fiducia. Oggi è il primo allenamento ed è già vigilia, deciderò oggi. Probabilmente faremo rotazioni ma vedremo in base all’avversario”.

Che effetto le ha fatto la frase di Allegri?

“Non ho sentito, l’avete riportata voi e sicuramente sarà stato così. Ci sono i numeri, le testimonianze, i dati, sulle partite dell’anno scorso. Non ho letto un commento favorevole su questa constatazione che è stata senza dubbio infelice. Non c’è bisogno di aggiungere altro”.

A cosa è dovuto il salto di qualità?

“E’ continuo, l’obiettivo è migliorarsi sempre. A questo non c’è mai limite. Abbiamo raggiunto un modo di stare in campo e affrontare le partite che riusciamo a ripetere nel tempo. C’è una crescita di tutta la rosa ma anche individuale di molti giocatori. Anche l’ambiente ci spinge ad essere coraggiosi e propositivi, ad affrontare le partite più difficili a fare sempre la nostra parte”.

Soulé sembra essere diventato un leader tecnico. E’ il giocatore che è migliorato di più con lei?

“Lui purtroppo ha avuto un momento di stop per la pubalgia. Però quest’anno è ripartito dal girone d’andata dell’anno scorso. L’altra sera è stato straordinario ma anche quelle precedenti sono state di alto livello. Ha 23 anni e a volte lo dimentichiamo. Ha ancora margini di maturità sotto tutti gli aspetti che possono portarlo ad essere sempre più forte. Sta giocando in più ruoli, anche a destra, a tutta fascia, l’altra sera ha giocato da trequartista e ha fatto gol. Ha una maturità e una fiducia importante. Perde meno palloni ma può ancora migliorare. Lavora molto bene per crescere ed è stato anche convocato con l’Argentina, è un altro bel segnale”.

Lulli vicino al rinnovo, è soddisfatto? E’ un caso che non giochi le partite più difficili?

“No, lì abbiamo quattro giocatori che stanno facendo molto bene. Rensch sta facendo molto bene, Molina ha un rendimento molto alto, Wesley è ormai un giocatore di assoluto valore. Per Lulli sono felice, se lo merita. L’obiettivo di tutti è migliorarci individualmente per rendere la squadra ancora più forte”.

La squadra concede troppo nei big match? La fa arrabbiare o è fisiologico?

“L’atteggiamento è sempre molto positivo. I gol sono tutti diversi, in quelli con il Real Madrid siamo più colpevoli rispetto a quello di Anguissa che ha fatto una prodezza. Non siamo delle macchine, qualche volta incorriamo in errori tecnici. L’approccio però è sempre positivo. Sui piazzati siamo stati molto solidi tranne in qualche partita. Poi contano anche gli avversari. Abbiamo fatto gol a tutti. Ci sono partite in cui ci sono grandi attaccanti che hanno una percentuale di realizzazione più alta”.

La Roma ha abbondanza in difesa e spesso cambia in quel ruolo anche per rimontare. E’ una nuova chiave o necessità?

“Un po’ tutte le cose. Con cinque cambi può succedere di cambiare i difensori perché gli avversari inseriscono giocatori freschi e molto forti. Contro il Real, Hermoso ha difeso su Diomandé, Vinicius e poi su Endrick. In quel ruolo hai bisogno di avere gente fresca. In difesa abbiamo una buona propensione a fare gol, soprattutto nel gioco aereo. Sono molto efficaci. Fa parte del trovare le soluzione durante la partita”.

I tre pareggi nei big match che immagine di Roma le danno?

“Sono state tre partite diverse ma belle. Nelle tre gare ne siamo usciti molto bene, forse meritavamo di più ma di sicuro non di meno. Non abbiamo vinto ma non lo hanno fatto neanche gli altri. Non abbiamo fatto il passo in più vincendone una, ma il percorso è sicuramente positivo”.

Cosa manca per vincere i big match?

“Sono partite equilibrate, dove giochi sulla qualità della realizzazione. A Napoli ci siamo ritrovati sotto 2-0 ma l’abbiamo rimontata e avevamo la fiducia di poter vincere. Poi pensavamo di averla persa e poi l’abbiamo pareggiata di nuovo. Dobbiamo guardare i 90 minuti. Abbiamo avuto delle difficoltà ma globalmente ne siamo usciti molto bene. Se faccio un po’ il dare e avere, usciamo da queste partite consapevoli di aver giocato alla pari”.

Come stanno Koné e Svilar? Tempi di recupero?

“Koné difficilmente lo avremo prima della sosta. Svilar potrebbe tornare giovedì o venerdì ma con il beneficio del dubbio. Speriamo di averlo per Manchester o per l’ultima con il Sassuolo”.

Manca qualcosa in alcuni reparti?

“Noi dobbiamo guardare noi, non agli altri. Dobbiamo pensare a migliorarci, poi ci andremo a misurare con gli altri. Abbiamo affrontato un periodo con Svilar fuori ma anche altri come Dybala, Koné, Pellegrini e stiamo tenendo e facendo risultati. Quando siamo al completo è meglio ma nell’arco della stagione succederà anche alle altre. E’ dovuto al fatto che giochiamo ogni tre giorni. Giocando così tanto ci sono gli infortuni, lo devi mettere in conto”.

Quanto sta lavorando sulla riconquista di palla in area avversaria?

“Ci lavoriamo da tempo. Non è sempre così però cercare la riconquista anche nell’area avversaria è una caratteristica che abbiamo messo in campo spesso”.



