CONFERENZA LIVE | Gasperini: “Più grave l’infortunio di Dybala, stop di altre due settimane. Castro con Malen? Non voglio snaturare un reparto che funziona” – VIDEO

Gian Piero Gasperini torna a parlare alla vigilia della Champions League. Il tecnico della Roma interviene oggi alle 13:30 da Trigoria per presentare la sfida contro lo Slovan Bratislava, in programma domani sera alle 21 allo Stadio Olimpico.

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Genoa, i giallorossi tornano immediatamente a concentrarsi sull’Europa, dove cercano un successo prezioso per la propria classifica. Tanti i temi attesi: dalle condizioni degli infortunati alle possibili scelte di formazione, passando per il ritorno di Malen, l’ipotesi di vederlo insieme a Castro e la gestione di una rosa reduce da una settimana particolarmente intensa. La redazione di Giallorossi.net seguirà in diretta la conferenza stampa di Gasperini, riportando in tempo reale tutte le dichiarazioni dell’allenatore.

LA CONFERENZA STAMPA DI GASPERINI

Avversari facili non esistono, che caratteristiche ha lo Slovan che possono mettervi in difficoltà?

“Una squadra dinamica con qualche ottimo giocatore. Non è di prima fascia, ma tutte le partite della Champions sono difficili e non sottovaluteremo l’avversario. Abbiamo bisogno di vincere per poter andare avanti”.

E’ la partita giusta per vedere insieme Castro e Malen dall’inizio?

“Per caratteristiche potrebbe essere, ma non so dall’inizio, probabilmente a partita in corso. Non voglio snaturare le geometrie di una squadra che sta facendo gol solo per la voglia di vederli giocare insieme. Il reparto funziona, per ora va bene così, non ho necessità di trovare altre soluzioni”.

Un’idea può essere mettere Pellegrini più dietro o dobbiamo aspettarci Hermoso?

“Quella era una situazione di emergenza, non c’era Lorenzo e De Roon. Spero non ci sia la necessità di mettere Hermoso in quel ruolo. Lorenzo può essere il giocatore di centrocampo in attesa di recuperare Cristante che per Napoli ci auguriamo possa essere a disposizione”.

Dybala sarà convocato? La quota punti per la qualificazione?

“La quota punti è sempre intorno ai 10-11 punti, per fare questo dobbiamo vincere le partite in casa a cominciare da domani. Anche fuori abbiamo la possibilità, l’obiettivo è rientrare in quella fascia. Su Dybala, speravamo fosse più veloce, e invece la risonanza fatta ieri evidenzia una lesione e ci vorranno un paio di settimane in più”.

Prima del Genoa parlava di una rosa da completare. Che risposte ha avuto l’altra sera?

“Non ho mai avuto dubbi sui giocatori che ci sono. La questione è legata solo al calendario fitto e alla profondità della rosa. Tutti hanno fiducia da parte mia. Oltre a quelli assenti per infortunio o squalifica, con il Genoa ho tolto anche altri giocatori dando spazio ad altri. Fare risultato non era facile, non è mai facile farlo in Serie A”.

Cosa l’ha colpito di Lulli?

“Già l’anno scorso lo avevo aggregato molte volte. Ha caratteristiche atletiche di alto livello, superiore alla media. La sua velocità e resistenza è stata sempre di alto livello, superiore anche alla media di Serie A. E’ un ragazzo molto umile, lavorerà sotto l’aspetto tecnico e tattico, ha molte cose su cui migliorare, ma ha tante cose decisamente sopra la media. E quando ci sono certe cose, bisogna portarli avanti”.

A che punto sono Gollini e Mora?

“Gollini è sempre stato un ottimo portiere, abbiamo già giocato la Champions insieme. Magari ha raggiunto la maturità in età avanzata, ma succede. Ha sempre avuto gli stessi mezzi ma magari non aveva la stessa voglia di migliorarsi che ha adesso. Mora è nelle rotazioni, ha sempre giocato. Ha un fisico particolare, è ancora abbastanza minuto, ma è giovanissimo e ha un talento che si vede subito. Abbiamo la necessità di farlo crescere, deve strutturarsi un po’ ma tecnicamente è di alto livello”.





