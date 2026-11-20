Gian Piero Gasperini torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia di Parma-Roma, in programma domani alle ore 18 allo stadio Tardini. Dopo la sosta per le nazionali, i giallorossi cercano la quarta vittoria consecutiva in campionato per continuare la rincorsa alla vetta della classifica. Il tecnico ritrova diversi giocatori importanti, a cominciare da Paulo Dybala, e dovrà sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, soprattutto in attacco. Queste le sue dichiarazioni ai giornalisti presenti a Trigoria.
La conferenza stampa comincerà alle ore 13:30. Seguiranno aggiornamenti in tempo reale.
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