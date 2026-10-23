CONFERENZA STAMPA | Allegri: “Contro la Roma una sfida che vale tanto. Dobbiamo limitare Malen”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Roma, in programma domani alle ore 18 al Maradona. Il tecnico azzurro ha presentato la sfida soffermandosi a lungo sulla squadra di Gian Piero Gasperini, sul momento del Napoli e sulle possibili scelte di formazione.

Il peso della partita è evidente, anche se Allegri non vuole trasformarla già in uno spartiacque definitivo: “Vale tanto, è una partita importante. È sempre Napoli-Roma”. Il tecnico ha sottolineato come i giallorossi stiano facendo molto bene e siano stabilmente nelle zone alte della classifica, riconoscendo apertamente i meriti del lavoro di Gasperini.

Particolare attenzione anche alle caratteristiche tattiche della Roma. Allegri sa bene che affrontare una squadra di Gasperini significa prepararsi a una gara fatta di duelli, pressione e ritmo elevato: “Le squadre di Gasperini ti prendono uomo su uomo”. Per il Napoli serviranno quindi qualità tecnica e capacità di uscire dalla pressione senza perdere pulizia nella gestione del pallone.

Tra i giocatori che preoccupano maggiormente l’allenatore del Napoli c’è inevitabilmente Donyell Malen. Allegri non lo ha nascosto: “Malen è un attaccante molto forte. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo limitarlo”. L’olandese sarà ancora una volta il principale riferimento offensivo della Roma e rappresenterà uno dei duelli chiave della partita.

Allegri ha parlato anche della situazione della propria difesa. Rrahmani è stato febbricitante e verrà valutato dopo l’ultimo allenamento, mentre gli altri difensori sono a disposizione. Dubbi anche a centrocampo. Anguissa è in crescita ma viene da un lungo periodo senza continuità e Allegri deciderà soltanto nelle ultime ore se utilizzarlo dall’inizio. Anche McTominay non è ancora al cento per cento, mentre Vergara potrebbe tornare almeno in panchina.

Capitolo Kevin De Bruyne. Allegri ha ribadito che il belga può essere utilizzato anche davanti alla difesa o in un centrocampo a due, pur ricordando che in quella posizione il Napoli dispone anche di Lobotka e Gilmour. La scelta definitiva arriverà dopo l’ultima seduta. Per l’allenatore azzurro, però, al di là delle valutazioni tattiche conta soprattutto una cosa: “L’obiettivo principale e fondamentale è il risultato”. Il Napoli arriva dal successo europeo contro il Bodo/Glimt ma in campionato è reduce dal passo falso di Venezia e ha bisogno di ritrovare continuità per riavvicinarsi alle prime posizioni.

Redazione Giallorossi.net