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CONFERENZA STAMPA | Allegri: “Contro la Roma una sfida che vale tanto. Dobbiamo limitare Malen”

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Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Roma, in programma domani alle ore 18 al Maradona. Il tecnico azzurro ha presentato la sfida soffermandosi a lungo sulla squadra di Gian Piero Gasperini, sul momento del Napoli e sulle possibili scelte di formazione.

Il peso della partita è evidente, anche se Allegri non vuole trasformarla già in uno spartiacque definitivo: Vale tanto, è una partita importante. È sempre Napoli-Roma. Il tecnico ha sottolineato come i giallorossi stiano facendo molto bene e siano stabilmente nelle zone alte della classifica, riconoscendo apertamente i meriti del lavoro di Gasperini.

Particolare attenzione anche alle caratteristiche tattiche della Roma. Allegri sa bene che affrontare una squadra di Gasperini significa prepararsi a una gara fatta di duelli, pressione e ritmo elevato: “Le squadre di Gasperini ti prendono uomo su uomo”. Per il Napoli serviranno quindi qualità tecnica e capacità di uscire dalla pressione senza perdere pulizia nella gestione del pallone.

Tra i giocatori che preoccupano maggiormente l’allenatore del Napoli c’è inevitabilmente Donyell Malen. Allegri non lo ha nascosto: Malen è un attaccante molto forte. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo limitarlo”. L’olandese sarà ancora una volta il principale riferimento offensivo della Roma e rappresenterà uno dei duelli chiave della partita.

Allegri ha parlato anche della situazione della propria difesa. Rrahmani è stato febbricitante e verrà valutato dopo l’ultimo allenamento, mentre gli altri difensori sono a disposizione.  Dubbi anche a centrocampo. Anguissa è in crescita ma viene da un lungo periodo senza continuità e Allegri deciderà soltanto nelle ultime ore se utilizzarlo dall’inizio. Anche McTominay non è ancora al cento per cento, mentre Vergara potrebbe tornare almeno in panchina.

Capitolo Kevin De Bruyne. Allegri ha ribadito che il belga può essere utilizzato anche davanti alla difesa o in un centrocampo a due, pur ricordando che in quella posizione il Napoli dispone anche di Lobotka e Gilmour. La scelta definitiva arriverà dopo l’ultima seduta. Per l’allenatore azzurro, però, al di là delle valutazioni tattiche conta soprattutto una cosa: “L’obiettivo principale e fondamentale è il risultato”. Il Napoli arriva dal successo europeo contro il Bodo/Glimt ma in campionato è reduce dal passo falso di Venezia e ha bisogno di ritrovare continuità per riavvicinarsi alle prime posizioni.
Redazione Giallorossi.net

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2 Commenti

  1. Questa partita dira’ tanto della Roma. Forse più di quelle disputate fino ad oggi. Mente con Como e Inter potevi anche pareggiare, col Napoli devi vincere se vuoi dimostrare di essere veramente una squadra destinata a restare lassù tutto il campionato. E per farlo devi scavare un fosso tra te e le squadre che lotteranno dal quarto al settimo posto battendole. C’è poco da fare.

  2. Partita molto difficile perchè una cosa è se schiera il pulman davanti la porta una sqaudra neo promossa o comunque di bassa classifica, uan cosa se lo fa il Napoli di Allegri che ha comunque ottimi giocatori, sicuramente Allegri la giocherà da par suo tutti in difesa e ripartenze veloci. Per me si vince non concedendo ripartenze con i tiri da fuori o palle inattive. Naturalmente senza rinunciare a provarci con giocate nello stretto ma senza scoprirsi troppo.

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