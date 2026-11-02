CONFERENZA STAMPA | De Roon: “Immaturi col Real ma stiamo crescendo. Felice degli applausi dell’Olimpico”

Accanto a Gian Piero Gasperini, nella conferenza stampa della vigilia di Manchester United-Roma, ci sarà anche Marten de Roon. Il centrocampista olandese parlerà oggi alle 18:20 italiane dalla sala stampa dell’Old Trafford, dove domani sera i giallorossi affronteranno la squadra di Michael Carrick nella quarta giornata della League Phase di Champions League.

De Roon presenterà la sfida contro lo United, soffermandosi sul momento della Roma, sulle ambizioni europee della squadra e sulle difficoltà di giocare in uno degli stadi più prestigiosi d’Europa. Giallorossi.net seguirà in diretta anche l’intervento del centrocampista olandese, riportando tutte le sue dichiarazioni in tempo reale.

DE ROON IN CONFERENZA STAMPA

Come ti stai trovando? L’Atalanta ha rinunciato troppo presto a te?

“Io sto bene. Da quando sono arrivato mi serviva ritrovare ritmo e condizione fisica, l’abbiamo messa a posto durante la sosta. Lo staff e il gruppo mi hanno accolto benissimo, sapevo che potevo ancora contribuire e son contento di come sta andando”.

Rivedi in questa Roma la strada che ha intrapreso l’Atalanta? Magari può essere più corta…

“Spero sia più corta, altrimenti non gioco più (ride, ndr). All’Atalanta abbiamo fatto un percorso fantastico, sembrava contasse solo vincere dei trofei. La Roma sta giocando bene, il primo anno di Champions ti fa giocare partite di alto livello. Vogliamo dare continuità alle prestazioni, come in uno stadio magico come quello di domani”.

L’Atalanta si imponeva sempre, cogli in questa Roma la personalità per dominare ovunque?

“Col Real siamo stati poco maturi, ma stiamo crescendo, il modo di affrontare le squadre e giocare porta spettacolo, proviamo sempre a segnare e non chiuderci. Importante però che noi siamo consapevoli come squadra, che dobbiamo difendere meglio in alcuni momenti. Ma stiamo crescendo”.

Sei sulla buona strada per farti ‘perdonare’ dai tifosi della Roma?

“Sono sulla buona strada, le prestazioni sono sempre quelle che contano. Ma mi ha fatto piacere essere applaudito quando sono uscito col Cagliari. I fatti dimostrano sempre quello che vali”.

Sei stato anche al Middlesbrough e hai affrontato lo United.

“Non ricordo benissimo quella partita. Era uno dei Manchester più forti in assoluto, grande rispetto per loro, in uno stadio fantastico. Sono una squadra forte ma vogliamo fare un grande risultato”.

Redazione Giallorossi.net