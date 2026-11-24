Paulo Dybala interviene in conferenza stampa alla vigilia di PSG-Roma, gara valida per la quinta giornata della League Phase di Champions League, in programma domani sera alle ore 21 al Parco dei Principi. La Joya affiancherà Gian Piero Gasperini nell’incontro con i giornalisti, a poche ore dalla super sfida contro la squadra di Luis Enrique. L’argentino, regolarmente in gruppo nella rifinitura di oggi, è tra i candidati a una maglia da titolare. Segui su Giallorossi.net tutte le sue dichiarazioni in diretta.

LE PAROLE DI DYBALA IN CONFERENZA STAMPA

Sulla corsa Scudetto.

“Presto per dire se possiamo vincere. Ci sono altre squadre forti in Serie A, che hanno più esperienza. Ma siamo una squadra con valori e un gruppo sano, e spesso ciò aiuta. Ora arrivano partite difficili ma dobbiamo continuare su questa strada”.

Sul ritiro e sul finale di carriera nella Roma.

“Sarebbe bello. Non mi vedo da altre parti, ma nel calcio moderno ci sono tanti giri”.

Sulla difficoltà a fare gol.

“Non ho ancora segnato, ma sono tranquillo. Arriverà quando non me lo aspetto”.

Sulle indicazioni di Gasperini.

“Il mister ci dà indicazioni, poi ci lascia liberi vicino all’area”.

LE PAROLE DI DYBALA A SKY SPORT

Hai giocato 55 partite in Champions segnando 18 gol, cosa rappresenta per te?

“Tantissimo, abbiamo lavorato tanto per giocare in questi palcoscenici, contro le squadre più forti del mondo per testare il nostro livello”.

Come ti senti?

“La squadra sta bene, ciò va oltre la mia presenza. Questa squadra ha dimostrato di avere una forza unica seguendo il mister. Personalmente mi sento bene, ho voglia di giocare, di dare il mio contributo e sono a disposizione”.

Un messaggio per Sinner?

“Ho visto la notizia, mi dispiace quando un giocatore ha un infortunio simile e deve operarsi. Io che conosco certe situazioni gli auguro il meglio, lui essendo un grande campione tornerà più forte che mai”.

Redazione Giallorossi.net