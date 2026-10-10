CONFERENZA STAMPA | Fabregas: “Roma grandissima squadra con un grande allenatore, noi giocheremo come sappiamo. Kean è out”

Alla vigilia di Como-Roma, in programma domani alle 12:30 al Sinigaglia, Cesc Fabregas presenta la sfida contro la squadra di Gian Piero Gasperini. Il tecnico dei lariani parla del valore dei giallorossi, delle condizioni della sua squadra e delle possibili scelte in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali.

«Una sfida tra Como e Roma. Ci sono tantissimi elementi che creano dibattito, per i media è importante. Una partita importante contro una grandissima squadra e un grande allenatore. Grande rispetto per quello che fanno, proveremo a fare una grande partita e a giocare come sappiamo».

Su Moise Kean: «Avrà una settimana o 10 giorni di stop, ha preso un colpo importante contro il Belgio. Poi la comunicazione tra Federazione e club, come succede per tutti, si potrebbe fare meglio. Ha giocato 90 minuti, con un infortunio dopo la risonanza di ieri. Quando tornerà, tornerà».

Kean può giocare in coppia con Douvikas? E i ragazzi in Nazionale?

«Mi piace vedere cose che non fanno qui, poi tornano e devono rimettersi in testa altri principi. Ho visto grandissime partite di calcio, è stato bello da vedere. Ho parlato con Mancini di Kean, mi ha fatto capire che vedrebbe questa possibilità della coppia, ma io ora non la vedo. Ovviamente è una soluzione in più».

Che effetti ha portato il ko con il Frosinone prima della sosta?

«Ovviamente è stata una partita che ha fatto pensare, andando oltre l’analisi. Tutte le gare si devono provare a vincere, non c’è mai un tempo perfetto, l’avevamo detto prima. Alcune volte ti tocca. Non abbiamo fatto una grande partita, sapendo di alcune cose che avrebbero fatto molto bene. Ma abbiamo avuto dei confronti dopo. Cose positive dopo Frosinone? C’è tanto da fare, da imparare e lavorare, ma lo dicevo anche dopo la Juventus e contro le grandi».

Il calendario è complesso e intenso. Durante la sosta c’è stato un lavoro particolare? Ci sarà più turnover?

«Sì, ci sarà nelle prossime partite. Penso che noi già facciamo dei cambiamenti, in base a come sta la squadra. Quando si giocano tante partite devo essere anche io bravo a capire la reazione della squadra, il ritorno dall’Olanda alle 2-3 del mattino. Non l’abbiamo mai fatto e non posso spiegarlo su come si farà. Quando realmente succede magari adotto un altro piano. Una grandissima esperienza arrivata grazie a quanto fatto l’anno scorso. Dobbiamo abituarci il più velocemente possibile, con più giocatori possibili. Abbiamo il doppio ruolo in praticamente tutte le posizioni. Tutti avranno la loro opportunità».