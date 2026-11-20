“Gasperini riesce a tirare fuori tutto dai suoi giocatori. Ha plasmato la Roma in pochissimo tempo”. Alberto Gilardino, allenatore del Parma, spende parole di grande ammirazione per il suo ex tecnico alla vigilia della sfida del Tardini. In conferenza stampa, l’allenatore dei ducali ha raccontato quanto sia stato importante Gasperini per la sua carriera, sottolineando la qualità del lavoro svolto nella Capitale e le difficoltà che comporta affrontare una squadra ricca di talento offensivo come quella giallorossa. Queste le sue dichiarazioni.

Che rapporto c’è tra lei e Gasperini?

“Gasperini, oltre ad averlo avuto come allenatore in un’età dove pensavo di non essere arrivato, ma di aver raggiunto un livello tale da non poter fare qualcosa in più, lui invece è stato bravo a tirarlo fuori. Qui si racchiude la sua bravura, che la Roma rispecchia in tutto e per tutto. Ha plasmato una squadra e l’ha fatta sua in poco tempo. Si è fatto comprare i giocatori forti che vuole lui. I bravi allenatori sono bravi anche in questo. Sono felice di rivederlo domani”.

L’effetto ‘densità’ di Gasperini si sente più da giocatori o quando si allena contro?

“Riesce a tirare fuori tutto da tutti i giocatori. Giocare contro Gasperini è sempre complicato, nella sua versatilità e qualità nel non dare punti di riferimento, creare tanta densità in zona palla e nelle corse, avere giocatori nell’ultimo terzo di campo come Soulé, Dybala, Castro… possono decidere la partita in ogni momento per la loro qualità. Noi dovremo essere attaccati alla gara con grande mentalità in fase difensiva, ma consci di poter sfruttare le opportunità”.

Come sta la squadra? Ci sono tante assenze?

“Abbiamo avuto modo in queste settimane di lavorare a ranghi ridotti, con i Nazionali assenti. Li ho ritrovati con grande entusiasmo, stanno tutti bene, anche Troilo, che oggi farà il primo allenamento con la squadra. L’ho visto motivato, felice e pronto. Per quanto riguarda gli altri, li valuterò oggi nell’ultimo allenamento assieme allo staff medico per vedere di riuscire a portarli in panchina. C’è positività da parte dell’ambiente. Non ci saranno Ndiaye, Romero, che è già avanti nel recupero e spera possa allenarsi singolarmente la prossima settimana: a oggi non può fare contrasti. Bernabé sta bene, domani ci sarà, vedremo se dal primo o a gara in corso. Il resto della squadra ha lavorato molto bene, con carichi di lavoro importanti, con l’amichevole che ha permesso di mettere minuti nelle gambe”.