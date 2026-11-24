Luis Enrique ritrova la Roma, stavolta da avversario sulla panchina del Paris Saint-Germain. Alla vigilia della sfida di Champions League in programma domani sera al Parco dei Principi, l’ex allenatore giallorosso ha parlato prima ai canali ufficiali del club francese e successivamente in conferenza stampa. Tanti i temi affrontati: dalle difficoltà che si aspetta contro la squadra di Gasperini ai pesanti infortuni che hanno colpito il PSG, fino ai ricordi della sua esperienza nella Capitale e del rapporto con Francesco Totti. Particolarmente significative le parole di elogio rivolte al tecnico romanista, definito un allenatore di altissimo livello e un innovatore del calcio italiano. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

LE PAROLE AI CANALI UFFICIALI DEL PSG

Domani si torna al Parco dei Principi per la Champions League. Qual è lo stato d’animo del gruppo e il tuo in vista della sfida contro la Roma?

“È chiaro che tornare a giocare in Champions League è sempre affascinante, soprattutto quando giochiamo al Parco dei Principi. Siamo contenti. Sarà una partita molto diversa da quelle a cui siamo abituati, complicata perché la Roma è una squadra che difende in maniera particolare. Domani vedrete le difficoltà che incontreremo, ma siamo fiduciosi di riuscire a superare il loro pressing”.

La Roma ha incontrato qualche difficoltà finora in Champions League, ma con Gasperini ha dimostrato di saper segnare molto. Hai parlato di una squadra che pressa in maniera diversa: cosa ti aspetti dai giallorossi?

“Penso che non abbiano avuto fortuna. Hanno perso una partita contro il Real Madrid e ricordo che all’80’ erano in vantaggio di due gol, ma poi hanno perso. È successa la stessa cosa contro il Manchester United. Sono una squadra che non ha paura. Sarà molto difficile vincere. Vedremo una partita molto diversa, mi ripeto, per il loro modo di difendere. Sarà un aspetto da osservare attentamente”.

LUIS ENRIQUE IN CONFERENZA STAMPA

La tua squadra è alle prese con numerosi infortuni, anche gravi. Tutto questo rischia di minare la vostra fiducia alla vigilia di un appuntamento così importante come quello di Champions League?

“Buongiorno a tutti e a tutte. Penso che faccia parte della normalità del calcio di alto livello. Tutte le squadre e tutti gli allenatori hanno giocatori infortunati. Dipende soprattutto dal momento, ma bisogna essere abituati a queste situazioni. È vero che, in questo caso, non è normale avere infortuni così gravi come quelli di Kvaratskhelia e Doué. Rimaniamo concentrati innanzitutto sul recupero dei giocatori e poi cerchiamo di trasformare questa situazione in una motivazione per migliorare ulteriormente le nostre prestazioni come squadra. Restiamo concentrati sugli aspetti positivi”.

Questi infortuni ti pongono maggiormente problemi tattici da risolvere o problemi legati alla mentalità dei giocatori?

“Penso che questa squadra abbia dimostrato negli ultimi tre anni una grande capacità di resilienza. È una bella sfida da affrontare, cercando di migliorare ulteriormente e di trovare soluzioni, sia dal punto di vista tattico sia da quello tecnico. È un momento particolare e speciale per noi e restiamo motivati a migliorare ancora il nostro livello”.

Un allenatore si concentra sempre sui giocatori che ha a disposizione ogni giorno in allenamento. Riesci a dimenticare quello che è successo? Pensi che anche i giocatori riescano a non pensare ai compagni infortunati, concentrandosi esclusivamente sulla prossima partita e su chi può giocare? Oppure questi infortuni possono condizionare quotidianamente te e la squadra?

“Fa parte della vita dei calciatori professionisti. Quando vinci dei trofei, tutti sono contenti. Quando ci sono degli infortuni, bisogna pensare al recupero. Mi dispiace per i giocatori perché è la cosa peggiore che possa capitare loro, non potendo partecipare alle dinamiche della squadra. Per il resto, è una meravigliosa opportunità per dimostrare il nostro livello. Penso che continuiamo ad avere un’ottima squadra, una bellissima squadra. Mi ripeto, è una bella sfida da affrontare”.

Ora che abbiamo avuto la conferma del grave infortunio di Doué, ti ripropongo una domanda che ti è stata fatta a Nizza. Questa situazione obbliga il PSG a intervenire sul mercato? Inoltre, ti spingerà a sperimentare qualcosa di nuovo dal punto di vista tattico nelle prossime settimane, provando nuove combinazioni e nuovi giocatori?

“Penso che ne abbiamo già parlato molte volte. Non abbiamo l’obbligo di intervenire sul mercato. Non acquisteremo un giocatore per sei mesi, non è il nostro stile. Abbiamo una vera squadra e siamo contenti. È vero che bisogna essere più attenti, ma con questi giocatori, questo staff, questo club e questi tifosi non abbiamo perso nulla. Restiamo fiduciosi nel nostro lavoro e nella nostra capacità di superare le difficoltà. È così che una squadra dimostra la propria resilienza, quando ci sono dei problemi. Mi ripeto, mi dispiace per il giocatore che non può condividere la stagione con i suoi compagni, ma per noi, come squadra, rappresenta una motivazione in più”.

Che opinione hai della Roma? Sei stato anche allenatore del club giallorosso: che ricordi conservi di quell’esperienza e cosa hai imparato durante il tuo periodo in Italia?

“Sono passati 15 anni da allora ed è stata un’esperienza molto speciale per me. Ho un bel ricordo del mio anno a Roma. Provo una bella sensazione ogni volta che ho la possibilità di visitare Roma. È una città magnifica e sono contento. Certamente le cose possono andare meglio o peggio, ma la vita è così e bisogna accettarlo. Il ricordo che conservo di Roma è molto positivo”.

I due giocatori ora indisponibili, Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia, hanno totalizzato insieme 23 gol e 17 assist nelle ultime due edizioni della Champions League. Si tratta di numeri enormi. Come pensi di compensare le loro assenze?

“Con la qualità dei miei giocatori e della squadra. Cosa pensate che faremo? Ci metteremo a piangere oppure penseremo a essere una squadra resiliente? Domani dimostreremo che cercheremo di essere altrettanto competitivi. Se sarà necessario essere più attenti del normale, sarà una bella sfida per tutti noi, per i nostri tifosi, per il club, per lo staff e per i giocatori. Lo sport di alto livello è così, il calcio di alto livello è così”.

Aver dovuto gestire un giocatore iconico come Francesco Totti quanto è stato determinante nel tuo modo di rapportarti con i grandi calciatori e le grandi stelle della tua squadra?

“Nel corso di tutta la mia carriera da allenatore ho sempre gestito ogni giocatore individualmente. Ci sono giocatori più importanti e altri meno importanti, ma quello che ho cercato di fare e che cerco di fare ancora oggi è parlare e rapportarmi con tutti allo stesso modo, con naturalezza, sincerità e con quelle caratteristiche che fanno parte della mia personalità. I calciatori sono persone normali e, quando cerchi di seguire il tuo percorso e di aiutare individualmente i giocatori e la squadra, è questo ciò che cerchiamo di fare come allenatori. Non c’è nulla di speciale, nulla di particolare. Siete voi, con tutto il rumore che c’è intorno a questa squadra, a fare sensazionalismo e a trasformare queste situazioni in qualcosa di incredibile, ma sono cose normali. Ho ottimi ricordi di tutte le esperienze vissute con i giocatori che ho allenato”.

C’è qualcosa che avresti fatto diversamente quando eri alla Roma? Cosa pensi di Gasperini e del lavoro che sta facendo oggi in giallorosso? Come vedi la partita di domani?

“Penso che Gasperini sia un allenatore di grande esperienza. È un allenatore che mi piace molto perché le sue squadre hanno un’identità e un modo di giocare molto chiaro, molto diverso da quello a cui siamo abituati. Ricordo che quando ero a Roma lui era all’Inter. Era il suo primo anno all’Inter e non è finita bene per lui perché l’Inter non ha avuto la fiducia necessaria per tenere un allenatore come Gasperini. Ha dimostrato il suo valore ed è un allenatore di altissimo livello. Mi piace vedere questo tipo di allenatori e, da tecnico, è una motivazione per me osservare le squadre di Gasperini. Domani incontreremo delle difficoltà, vedremo che tipo di squadra sono e il loro particolare modo di difendere. È molto diverso da quello a cui siamo abituati. Sarà una bella sfida da affrontare”.

Gasperini può essere considerato un rivoluzionario come allenatore? Negli anni è tornato alla marcatura a uomo ed è praticamente l’unico a farlo. Hai detto che domani avrete molte difficoltà: quale sarà il problema principale nell’affrontare una filosofia di gioco come quella di Gian Piero Gasperini?

“Penso che Gasperini sia chiaramente un’araba fenice del calcio italiano. Ha un modo molto diverso di vedere il calcio, che mi piace perché cerca di attaccare continuamente e di essere migliore dell’avversario. Le sue squadre pressano continuamente e non è normale vedere questo nel calcio italiano. È rimasto fedele al suo modo di intendere il calcio. La sua squadra ha un’identità riconoscibile e caratteristiche molto diverse dalle altre. Sono molto fisici, ma allo stesso tempo hanno giocatori di qualità. Se da allenatore hai la capacità di convincere i tuoi giocatori di qualità a svolgere il lavoro difensivo, significa che sei un tecnico di altissimo livello. È magnifico avere allenatori come lui e, mi ripeto, sono un ammiratore di Gasperini. Domani sarà una partita molto diversa da quelle a cui siamo abituati ed è per questo che parliamo con i giocatori individualmente e con tutta la squadra. Domani dovremo essere pronti fin dall’inizio, altrimenti avremo più problemi del solito”.

Redazione Giallorossi.net