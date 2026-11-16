CONSIGLI PER GLI ACQUISTI | Diego Gómez, il box-to-box che può affiancare Koné

Nuovo appuntamento con “Consigli per gli acquisti”, la rubrica esclusiva di Giallorossi.net dedicata ai profili che potrebbero aiutare la Roma ad alzare ulteriormente il proprio livello. Questa volta torniamo sul centrocampo e sull’identikit di un giocatore fisico, dinamico, forte nei duelli e capace di rompere le linee portando palla: caratteristiche che nella rosa giallorossa vengono incarnate soprattutto da Manu Koné. Il nostro consiglio porta in Premier League: Diego Gómez del Brighton.

CHI È DIEGO GÓMEZ

Nato il 27 marzo 2003, Gómez ha 23 anni, è alto 1,83 metri ed è un centrocampista destro della nazionale paraguaiana. Dopo Libertad e Inter Miami, nel gennaio 2025 il Brighton lo ha acquistato per circa 13 milioni di euro. L’adattamento alla Premier è stato rapido. Nella scorsa stagione ha realizzato 10 gol complessivi, cinque dei quali in campionato, mentre quest’anno è ormai un titolare stabile: nelle prime dieci giornate di Premier ha sempre giocato dall’inizio, segnando due reti.

PERCHÉ RICORDA IL PROFILO DI KONÉ

Il punto forte di Gómez è il mix tra atletismo e capacità di incidere nelle due fasi. Non è un regista che aspetta il pallone davanti alla difesa: aggredisce, recupera, accompagna l’azione e cerca spesso di guadagnare metri attraverso la conduzione. In questo avvio di Premier viaggia su numeri molto interessanti per contrasti e progressioni palla al piede. Ha inoltre una qualità che lo differenzia da molti centrocampisti di rottura: attacca l’area e vede la porta. I dieci gol realizzati nella scorsa stagione non sono casuali.

Il paragone con Koné, però, va preso per quello che è: un riferimento di caratteristiche, non un’identificazione completa. Il francese della Roma è superiore nel dribbling sotto pressione e nella capacità di uscire da situazioni sporche palla al piede. Gómez è più diretto, meno elegante, ma molto aggressivo e verticale. Nel calcio di Gasperini potrebbe giocare nei due di centrocampo, garantendo intensità e inserimenti, oppure permettere alla Roma di mantenere un livello atletico elevato anche quando Koné non è in campo.

DOVE DEVE MIGLIORARE

Il limite principale riguarda la gestione del pallone. Gómez gioca spesso ad alta intensità e questo lo porta anche a perdere qualche possesso di troppo e a non essere sempre pulitissimo nel palleggio. Non è il centrocampista al quale affidare la regia della squadra. Deve inoltre diventare più continuo nelle scelte e imparare a dosare meglio l’aggressività. Ma a 23 anni ha ancora margini importanti e, soprattutto, possiede già un livello fisico e agonistico da grande campionato.

QUANTO COSTA

Qui arrivano le difficoltà. Il Brighton lo ha appena blindato con un nuovo contratto fino al 2031, con opzione per un’ulteriore stagione. Le valutazioni pubbliche oscillano parecchio: Transfermarkt lo collocava a 25 milioni nell’ultimo aggiornamento disponibile, mentre modelli più recenti lo stimano ormai vicino ai 40. A gennaio difficilmente il Brighton prenderebbe in considerazione un’offerta bassa. Per aprire davvero una trattativa potrebbe servire una proposta nell’ordine dei 35-40 milioni, magari strutturata tra parte fissa e bonus. Una cifra importante, dunque, ma coerente con l’idea di una Roma che gioca la Champions e vuole acquistare giocatori già pronti per quel livello.

IL VERDETTO

Diego Gómez ha 23 anni, esperienza in Premier, fisicità, intensità, capacità di recuperare palloni e di attaccare l’area. Non sarebbe il vice-Koné economico da tenere in panchina, ma un altro centrocampista con caratteristiche da titolare. Ed è proprio qui che sta il senso del consiglio: se la Roma vuole continuare a crescere, deve iniziare a ragionare anche su giocatori capaci di aumentare immediatamente forza, profondità e competitività del centrocampo. Gómez appartiene a questa categoria.

Giallorossi.net | G. Pinoli