Nuovo appuntamento con “Consigli per gli acquisti”, la rubrica di Giallorossi.net dedicata ai profili che potrebbero aiutare la Roma ad alzare ulteriormente il proprio livello. Questa volta torniamo sull’esterno offensivo: un giocatore di piede destro capace di partire da sinistra, saltare l’uomo, attaccare la profondità e aggiungere velocità all’attacco di Gian Piero Gasperini. Il nome scelto è quello di Tidiam Gomis del RB Lipsia.

CHI È TIDIAM GOMIS | Nato l’8 agosto 2006, Gomis ha appena 20 anni, è alto 1,83 metri ed è un destro naturale. Il suo ruolo principale è quello di ala sinistra, ma può giocare anche a destra o più vicino alla punta. Il Lipsia lo ha acquistato dal Caen nel febbraio 2025 per appena un milione di euro. Dopo una prima stagione di apprendistato, quest’anno il francese ha cominciato a ritagliarsi uno spazio importante: in Bundesliga ha già realizzato 3 gol e 3 assist in 10 presenze, mentre in Champions ha trovato anche la rete contro il Real Madrid.

VELOCITÀ E UNO CONTRO UNO | Il dato che salta immediatamente agli occhi è quello della velocità: Gomis ha raggiunto in questa Bundesliga i 35,75 km/h, una delle punte più alte dell’intero campionato tedesco. Ma non è soltanto un corridore. Gomis cerca molto spesso l’uno contro uno e completa circa 2,6 dribbling ogni 90 minuti, un dato che lo colloca tra i migliori della Bundesliga per volume. La percentuale di riuscita, intorno al 38%, racconta però anche il principale limite: tenta moltissimo la giocata e deve ancora diventare più efficace nelle scelte. Fisicamente non è ancora strutturato come Leweling, che resta il nostro riferimento ideale per quel ruolo, ma con 1,83 di altezza possiede comunque una base atletica interessante e soprattutto una combinazione di accelerazione e conduzione che alla Roma oggi manca.

PERCHÉ POTREBBE PIACERE A GASPERINI | Gomis è un attaccante molto verticale. Riceve largo, punta immediatamente l’avversario e, quando trova spazio, attacca la profondità con grande aggressività. Può partire dalla sinistra e andare verso il centro sul destro, ma anche muoversi alle spalle della linea difensiva. Il Lipsia lo utilizza in più posizioni offensive e proprio questa duttilità potrebbe piacere a Gasperini: ala, seconda punta o attaccante più centrale a seconda dello sviluppo dell’azione. Nonostante l’età, inoltre, non sarebbe un giocatore da mandare a maturare altrove. Sta già accumulando minuti in Bundesliga e Champions e nell’attuale stagione viaggia a sei partecipazioni al gol in poco più di 500 minuti di campionato.

DOVE DEVE CRESCERE | A 20 anni, naturalmente, il prodotto non è ancora finito. Gomis deve migliorare soprattutto nella continuità, nella pulizia dell’ultimo passaggio e nell’efficienza del dribbling. Deve inoltre crescere dal punto di vista fisico nei duelli più duri. Il suo gioco oggi vive soprattutto di rapidità, cambio di passo e capacità di attaccare lo spazio, più che di potenza pura. Ma è proprio qui che entra in gioco il potenziale: possiede già qualità difficili da costruire e può ancora aumentare parecchio il proprio impatto.

QUANTO COSTA | Gomis ha un contratto con il Lipsia fino al 2029. La sua valutazione è salita rapidamente con l’esplosione di questa stagione anche se è difficile al momento fissare un prezzo, compreso grosso modo tra i 20 e i 30 milioni di euro. Il Lipsia non avrebbe alcuna necessità di venderlo a gennaio e difficilmente prenderebbe in considerazione un’offerta nella fascia più bassa. Ma la società tedesca ha costruito gran parte del proprio modello sulla valorizzazione e successiva cessione dei talenti: davanti a un investimento importante, una trattativa non sarebbe concettualmente impossibile.

IL VERDETTO | Gomis è un calciatore ancora molto giovane ma ha già velocità da top level, gioca in Bundesliga, ha esperienza in Champions e sta iniziando a produrre numeri importanti. Non è ancora il giocatore completo che la Roma comprerebbe per sistemare definitivamente il ruolo. Ma potrebbe essere uno di quelli da prendere prima che il prezzo diventi proibitivo. Destro, ala sinistra, 35,75 km/h, uno contro uno e margini enormi: Tidiam Gomis è uno dei profili più interessanti da monitorare per aggiungere strappo e imprevedibilità all’attacco giallorosso.

Giallorossi.net | G. Pinoli