Nel frenetico mondo della Premier League, Kevin Schade si è ritagliato uno spazio importante. Classe 2001, tedesco di origine nigeriana, è cresciuto nel vivaio del Friburgo prima di approdare in Inghilterra, al Brentford, che lo ha inizialmente preso in prestito per poi riscattarlo nel giugno 2023 per circa 25 milioni di euro, cifra record per le Bees.

Una scommessa che, almeno finora, ha pagato: Schade ha chiuso la stagione 2024/25 con 11 gol in 38 presenze, un bottino niente male per un esterno offensivo che ha ancora ampi margini di crescita.

Fisicamente longilineo ma potente (1,85 m), Kevin Schade abbina velocità e forza in progressione a una tecnica essenziale ma efficace. Il piede preferito è il destro, ma il suo habitat naturale è la fascia sinistra, da dove ama partire per poi accentrarsi e concludere. Il dribbling e lo scatto bruciante sono le sue caratteristiche principali.

Ha buone doti nel gioco aereo e si muove con intelligenza senza palla, cercando spesso la profondità. In fase di non possesso è cresciuto molto, anche grazie alla scuola inglese, imparando a pressare con continuità e a rientrare nei binari difensivi: aspetti che Gasperini considera imprescindibili.

Proprio per questo, Schade potrebbe rappresentare un innesto interessante per la nuova Roma. L’identikit tecnico-tattico è quello giusto: giovane ma con già una buona esperienza internazionale, abituato a ritmi alti e a un gioco verticale, e con caratteristiche compatibili con lo stile aggressivo e dinamico del tecnico di Grugliasco.

Inoltre, la possibilità di impiegarlo su entrambe le fasce o anche da seconda punta lo rende un jolly offensivo prezioso. Il valore di mercato attuale si aggira attorno ai 30 milioni di euro: un investimento importante, ma non fuori portata, soprattutto se si punta su profili pronti a esplodere definitivamente.

Scheda riepilogativa

Età: 23 anni

Ruolo: Ala sinistra / Ala destra / Punta centrale

Squadra: Brentford FC

Nazionalità: Tedesca

Altezza: 1,85 m

Piede preferito: Destro

Scadenza contratto: Giugno 2028

Stipendio stimato: circa 1–1,2 milioni di euro annui

Valore di mercato: 30 milioni di euro

Giallorossi.net – Giancarlo Pinoli