CONSIGLI PER GLI ACQUISTI | Mukau, fisico e verticalità: un nuovo motore per il centrocampo

Nuovo appuntamento con “Consigli per gli acquisti”, la rubrica di Giallorossi.net dedicata ai profili che potrebbero aiutare la Roma ad alzare ulteriormente il proprio livello. Questa volta allarghiamo il campo della ricerca. Oltre all’esterno offensivo e al quinto mancino, c’è un altro tipo di giocatore che farebbe comodo a Gian Piero Gasperini: un centrocampista potente e dinamico, capace di vincere duelli, recuperare palloni e rompere le linee attraverso la conduzione. In poche parole, un profilo che possa offrire alcune delle caratteristiche di Manu Koné. Il nostro nome è Ngal’ayel Mukau del Lille.

CHI È MUKAU

Nato ad Anversa il 3 novembre 2004, Mukau ha 21 anni, è alto 1,86 metri ed è un mancino naturale. Gioca prevalentemente da centrocampista centrale o mediano, ma ha caratteristiche da vero box-to-box. Il Lille lo ha acquistato dal KV Mechelen nell’estate 2024 per circa 5 milioni di euro. L’impatto con un livello superiore è stato rapido: Mukau ha già accumulato esperienza in Ligue 1 e Champions League e proprio nella massima competizione europea si fece conoscere al grande pubblico nel novembre 2024, segnando una doppietta decisiva nella vittoria del Lille a Bologna.

PERCHÉ RICORDA IL PROFILO DI KONÉ

La prima qualità è il volume di gioco. Mukau copre molto campo, è aggressivo nel recupero del pallone e possiede struttura e atletismo per reggere i duelli in mezzo al campo. Ma non è soltanto un incontrista. Una volta recuperato il possesso tende a portare il pallone in avanti e cercare immediatamente una giocata verticale. È proprio questa combinazione tra fisicità e capacità di avanzare palla al piede a renderlo interessante pensando alla Roma. Il paragone con Koné va però maneggiato con cura. Mukau oggi è meno esplosivo e meno forte nell’uno contro uno rispetto al francese, che possiede una capacità particolare di resistere alla pressione e uscire dai duelli attraverso la conduzione. Il giocatore del Lille è più lineare, ma ha centimetri, intensità, piede mancino e ancora enormi margini di crescita.

GIÀ ABITUATO ALLA CHAMPIONS

Ed è questo uno dei motivi per cui il profilo ci convince. Non stiamo parlando di un talento da aspettare per anni: Mukau ha già affrontato partite di alto livello europeo e nella Champions 2026-27 ha raccolto finora tre presenze, due delle quali da titolare. Ha ancora molto da migliorare nella produzione offensiva. Gol e assist non sono il suo terreno naturale e deve diventare più incisivo negli ultimi trenta metri, oltre a velocizzare alcune scelte quando viene pressato. Ma a 21 anni possiede già una base atletica e tattica sulla quale Gasperini potrebbe lavorare parecchio.

QUANTO COSTA

Il contratto di Mukau con il Lille scade nel giugno 2028. Transfermarkt lo valuta attualmente circa 15 milioni di euro, mentre altri modelli collocano il suo valore tra i 15 e i 19 milioni. Già nei mesi scorsi, di fronte all’interesse di alcuni club di Premier League, dalla Francia erano circolate valutazioni di almeno 20 milioni. Non sarebbe un’operazione economica, ma nemmeno fuori scala per una Roma che vuole consolidarsi in Champions. E il Lille è storicamente un club disposto a valorizzare e vendere i propri talenti quando arriva l’offerta giusta.

IL VERDETTO

Mukau non è ancora Manu Koné e sarebbe sbagliato venderlo come tale. Ma l’identikit è interessante: 21 anni, 1,86, mancino, fisico, intensità, recupero palla, verticalità ed esperienza già maturata in Champions League. Soprattutto, ha ancora spazio per compiere un salto di livello. Accanto a Koné, oppure come alternativa capace di mantenere forza e dinamismo nel centrocampo della Roma, Ngal’ayel Mukau è uno di quei profili sui quali vale la pena arrivare prima che il prezzo salga definitivamente.

Giallorossi.net | G. Pinoli