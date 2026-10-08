CONSIGLI PER GLI ACQUISTI | Scherhant, forza e dribbling: l’esterno che può fare al caso della Roma

Secondo appuntamento con “Consigli per gli acquisti”, la rubrica di Giallorossi.net che prova a individuare profili compatibili con le necessità tecniche e di mercato della Roma. Dopo Archie Brown, esterno mancino individuato come possibile alternativa per la fascia sinistra, questa volta ci spostiamo qualche metro più avanti: l’obiettivo è trovare un attaccante esterno di piede destro, capace di partire da sinistra, saltare l’uomo, attaccare lo spazio e avere anche una struttura fisica importante.

Il nome scelto oggi è quello di Derry Scherhant, 23enne del Friburgo che nelle ultime settimane sta vivendo forse il momento migliore della propria carriera: titolare nel club tedesco, protagonista di un ottimo avvio di Bundesliga e appena entrato nel giro della nazionale maggiore tedesca, con due presenze già messe a referto.

CHI È DERRY SCHERHANT

Nato a Berlino il 10 novembre 2002, Scherhant è alto 1,85 metri per 78 chili ed è un destro naturale. Il suo ruolo principale è proprio quello di ala sinistra, anche se può essere impiegato sulla fascia opposta o più centralmente in attacco. Cresciuto calcisticamente nella capitale tedesca, è arrivato al settore giovanile dell’Hertha nel 2020 per poi guadagnarsi progressivamente spazio in prima squadra. Nell’ultima stagione prima del trasferimento al Friburgo aveva raccolto 37 presenze complessive con 9 gol e 7 assist. Nell’estate 2025 il Friburgo lo ha acquistato sfruttando una clausola da appena 2 milioni di euro. Un piccolo affare, considerando la crescita avuta successivamente dal giocatore. Il direttore sportivo Klemens Hartenbach, presentandolo, ne sottolineava già allora tre caratteristiche: forza fisica, buona velocità e capacità di attaccare la porta.

PERCHÉ PUÒ ESSERE L’ESTERNO CHE CERCA LA ROMA

La caratteristica che rende Scherhant interessante non è una singola qualità, ma la combinazione. Non è il classico esterno brevilineo che vive soltanto di rapidità nello stretto: ha centimetri, peso, una buona falcata e soprattutto cerca continuamente di puntare il difensore. Nella scorsa Bundesliga è stato il giocatore del Friburgo con più dribbling riusciti ogni 90 minuti, 2,1, nonostante una percentuale di riuscita del 37,5% che racconta anche quanto sia disposto a rischiare la giocata.

È un esterno molto verticale. Parte prevalentemente da sinistra, può ricevere largo e portare il pallone verso l’interno sul destro, ma cerca spesso anche la profondità senza palla. Non è quindi un giocatore che pretende necessariamente il pallone sui piedi. Proprio questa caratteristica, insieme alla struttura fisica, può renderlo interessante nel calcio di Gian Piero Gasperini, dove agli attaccanti esterni viene chiesto di vincere duelli individuali ma anche di attaccare continuamente gli spazi e lavorare con intensità.

I dati raccontano inoltre un calciatore disposto a correre. Nelle prime quattro giornate di questa Bundesliga ha totalizzato 59 sprint e 222 corse ad alta intensità. La velocità massima registrata è stata di 31,54 km/h: buona, anche se non siamo davanti a uno sprinter puro. Ed è giusto sottolinearlo: Scherhant non è Leweling dal punto di vista della velocità assoluta, ma possiede un mix interessante di accelerazione, fisicità e capacità di portare palla. Ci sono però anche limiti evidenti, ed è proprio per questo che Scherhant è ancora economicamente avvicinabile. La qualità dell’uno contro uno è interessante soprattutto per volume, ma l’efficienza del dribbling deve crescere.

LA CRESCITA È APPENA COMINCIATA

La prima stagione completa in Bundesliga con il Friburgo si è chiusa con 5 gol in 31 presenze: numeri discreti, non ancora quelli di un esterno offensivo di prima fascia. Ma l’inizio del 2026-27 sembra raccontare un ulteriore passo in avanti. Dopo quattro giornate la Bundesliga gli accredita già un gol e tre assist, con 12 conclusioni complessive. La crescita non è passata inosservata neppure a livello internazionale. Il primo ottobre Scherhant è stato schierato titolare dalla Germania contro la Serbia, facendo il proprio esordio in nazionale maggiore; il database ufficiale della DFB gli attribuisce già due presenze. Un dettaglio che inevitabilmente tende a far salire anche il prezzo del cartellino.

QUANTO COSTA E PERCHÉ PUÒ DIVENTARE UN’OCCASIONE

L’ultima valutazione disponibile di Transfermarkt colloca Scherhant intorno ai 20 milioni di euro, cifra schizzata in alto dopo l’ottimo avvio di stagione e la chiamata della Germania. Una valutazione importante, ma comunque lontana dai 30-40 milioni che accompagnano molti degli esterni offensivi maggiormente pubblicizzati.

C’è poi un dettaglio contrattuale particolarmente interessante, ma sul quale è necessaria cautela. Il Friburgo non ha mai reso pubblica la durata del contratto firmato nel 2025. Il database ufficiale della federazione tedesca indica però il rapporto con il club fino al 30 giugno 2027, scadenza riportata anche da Capology, mentre Transfermarkt non indica alcuna data. Se il 2027 fosse effettivamente la scadenza contrattuale e non esistessero opzioni non rese pubbliche, a gennaio il Friburgo si troverebbe davanti a una situazione di mercato molto particolare. È quindi un dato che andrebbe verificato prima di qualsiasi ipotesi concreta, ma che rende il profilo ancora più interessante.

IL VERDETTO: UN NOME DA TENERE D’OCCHIO

Scherhant non è ancora un giocatore pronto a garantire quindici gol a stagione e non possiede la velocità estrema di alcuni specialisti del ruolo. Ma l’identikit ha parecchie caselle spuntate: 23 anni, destro naturale, ala sinistra, 1,85 di altezza, fisicità, dribbling, verticalità, esperienza in Bundesliga e margini di crescita. E soprattutto appartiene a quella categoria di giocatori sulla quale dovrebbe concentrarsi questa rubrica: non il grande nome che tutti conoscono e che costa una fortuna, ma un profilo ancora raggiungibile prima che lo diventi. Il recente debutto con la Germania suggerisce che la finestra per provarci potrebbe non restare aperta ancora a lungo.

Giallorossi.net | G. Pinoli