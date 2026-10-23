CONSIGLI PER GLI ACQUISTI | Tom Rothe, un gigante mancino per la fascia sinistra

Nuovo appuntamento con “Consigli per gli acquisti”, la rubrica di Giallorossi.net dedicata ai profili che, per caratteristiche tecniche, età e fattibilità economica, potrebbero fare al caso della Roma. Dopo Derry Scherhant torniamo sulla fascia sinistra, uno dei ruoli sui quali il club giallorosso continua a guardarsi intorno. L’identikit è noto: un mancino atletico, strutturato fisicamente e capace di giocare a tutta fascia nel calcio di Gian Piero Gasperini. Il nome scelto questa settimana è quello di Tom Rothe dell’Union Berlino.

CHI È TOM ROTHE

Nato il 29 ottobre 2004, Rothe ha 21 anni ed è un mancino naturale dalle misure decisamente fuori dal comune per un esterno: 1,93 metri per 85 chili. Cresciuto tra St. Pauli e Borussia Dortmund, ha esordito in Bundesliga con il BVB a soli 17 anni, segnando subito. Dopo una stagione in prestito all’Holstein Kiel, chiusa con 4 gol e la promozione in Bundesliga, nell’estate 2024 è stato acquistato dall’Union Berlino per circa 5 milioni di euro. Il suo ruolo naturale è quello di terzino sinistro, ma può giocare da quinto e, grazie alla struttura fisica, possiede caratteristiche che potrebbero consentirgli di essere sviluppato anche come braccetto mancino.

PERCHÉ POTREBBE PIACERE A GASPERINI

Rothe non è il classico esterno piccolo e leggero. Ha praticamente il fisico di un centrale dentro il corpo di un uomo di fascia: è forte nel gioco aereo, regge i duelli e ha una falcata importante. Non è uno sprinter puro: la sua velocità massima si aggira intorno ai 31,5 km/h. La qualità principale è piuttosto la capacità di percorrere continuamente la corsia, accompagnare l’azione e dare presenza fisica nelle due fasi. Ed è proprio questo mix a renderlo interessante per Gasperini. Rothe può dare ampiezza come quinto, ma possiede anche centimetri e forza sufficienti per sostenere quei duelli individuali che rappresentano uno dei principi fondamentali del calcio dell’allenatore giallorosso. A soli 21 anni, inoltre, ha ancora notevoli margini di crescita. La Roma non acquisterebbe soltanto una soluzione per la fascia, ma un giocatore da sviluppare con l’obiettivo di trasformarlo in un titolare negli anni successivi.

I PUNTI DEBOLI

Rothe non è ancora un prodotto completo. Deve migliorare soprattutto nella qualità dell’ultimo passaggio, nella precisione dei cross e nell’uno contro uno offensivo. Non è infatti un esterno che crea superiorità attraverso il dribbling, ma uno che fa la differenza soprattutto attraverso fisicità, corsa e inserimenti. Nella scorsa stagione ha inoltre attraversato uno stop piuttosto lungo tra dicembre e marzo. Non emerge uno storico tale da considerarlo un giocatore particolarmente fragile, ma è comunque un aspetto da tenere sotto osservazione.

QUANTO COSTA

L’Union Berlino lo ha acquistato per circa 5 milioni e oggi il suo valore di mercato viene indicato intorno ai 10 milioni di euro. Considerati età, titolarità e potenziale, il club tedesco chiederebbe presumibilmente qualcosa in più, ma l’operazione rimane dentro una dimensione economica plausibile per la Roma. C’è però un dettaglio da verificare: quando ha ceduto Rothe all’Union, il Borussia Dortmund ha conservato un diritto di riacquisto. Prima di un’eventuale trattativa sarebbe quindi necessario capire se quella clausola sia ancora valida e a quali condizioni.

IL VERDETTO

Rothe non ha ancora il livello di un esterno pronto per una big europea, ma è proprio questo a renderlo interessante oggi. Ha 21 anni, è mancino, misura 1,93, gioca stabilmente in Bundesliga ed è nel giro della Germania Under 21. Rispetto a Oosterwolde è meno esplosivo, ma possiede ancora più centimetri e soprattutto grandi margini di crescita. Un profilo giovane, fisico e ancora economicamente raggiungibile: esattamente il tipo di giocatore sul quale questa rubrica vuole accendere i riflettori prima che diventi troppo costoso.

Giallorossi.net | T. De Cortis