CONTE: “La Roma è una signora squadra, non era facile vincere. Dovevamo essere più cinici ed evitarci qualche patema nel finale”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Antonio Conte, allenatore del Napoli, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Diego Armando Maradona contro la Roma.

Ecco le dichiarazioni del tecnico dei campani ai microfoni dei giornalisti al termine della partita.

ANTONIO CONTE A SKY SPORT

Vittoria importante per la classifica. Questa prestazione è un ulteriore step di crescita…

“Ai ragazzi ho detto di non guardare la classifica, ma noi stessi e di migliorare. Dobbiamo alzare il livello sotto ogni punto di vista, oggi per 75 minuti non mi ha soddisfatto, abbiamo dominato e creato occasioni, dovevamo essere più cinici. La Roma è una signora squadra, ha fatto un ottima campagna acquisti e ha giocatori strutturati. Non era semplice contro una squadra che ha cambiato allenatore e aveva grandi motivazioni. Potevamo gestire meglio l’ultimo quarto d’ora, evitando patemi d’animo”.

Kvaratskhelia lo ha stimolato molto, quanto può ricevere da lui?

“Ha fatto un ottimo primo tempo, forse il migliore da quando sono qui. Era tornato dalla nazionale non al meglio e abbiamo dovuto gestirlo. Io guardo il bene della squadra, e anche quello del calciatore, aveva un affaticamento. Dobbiamo essere tutti contenti, e dobbiamo stare tutti insieme. Sono contento della sua prova, possiamo lavorare tutti insieme e crescere come stiamo facendo”.

Sull’azione del gol.

“Nel momento in cui si sono messi a 5 dovevamo creare superiorità numerica in quella zona. La catena di destra con Politano e Di Lorenzo è rodata. Abbiamo lavorato su queste situazioni per tutta la settimana. Sono contento perché la squadra mi è piaciuta molto, abbiamo dominato la partita per 75′, dovevamo essere più cattivi sotto porta. Abbiamo vissuto gli ultimi 15′ minuti con apprensione perché la Roma è una squadra forte. Sono contento perché era una partita che volevamo vincere e l’abbiamo fatto giocando un buon calcio”.

Cos’hai nel mirino come crescita di questa squadra?

“I ragazzi lo sanno benissimo, il Napoli ha una squadra ben strutturata, bisogna rispettare le caratteristiche dei giocatori che alleni. Curiamo tanto l’aspetto offensivo, oggi la squadra mi ha estremamente soddisfatto creando situazioni importanti. C’è la crescita dei singoli sull’autostima, sono contento del gol di Lukaku anche perché gli serviva per migliorare l’atteggiamento. Io cerco di fare un lavoro con tutti quanti per metterli nelle condizioni di esprimere al meglio le loro caratteristiche”.

Non cambi mai McTominay.

“Oggi l’ho visto in difficoltà nel primo tempo , non riusciva a trovare le misure di entrata. Lui è un incursore. In quella posizione sto provando anche Raspadori che, secondo me, ci può dare molta qualità. Sono contento anche per chi è entrato perché entrano sempre benissimo. Nonostante tutto noi siamo primi in classifica a dimostrazione del buon lavoro che stiamo facendo e dobbiamo continuare così perché ci sono tante squadre molto preparate in questo campionato”.

