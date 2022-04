Conti: “Ho lavorato con Liedholm e Berzot, ma Mourinho è il più grande di tutti”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Bruno Conti ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna de Il Resto del Carlino (L. Turrini). L’ex ala della Roma ha parlato di José Mourinho e del mondo del calcio attuale. Queste le parole di Marazico.

Com’è Mourinho visto da vicino?

Il più grande di tutti, si fidi di uno che ha lavorato con Liedholm e Bearzot.

Rimpianti?

Ho preso la licenza a meda quanto ero già professionista, nel Genoa. Mi dispiaceva non aver potuto studiare. Quando Liedholm mi convocò per la prima volta nella Roma avrei dovuto parlare con i giornalisti, era la prassi. Mi sentivo così inadeguato che mi nascosi in bagno. Ma c’erano altre esigenze. E ho una gratitudine eterna per i genitori e i fratelli, non mi fraintenda.

Ci credo.

La verità è che non mi riconosco più in questo mondo. Sa, sono andato per lavoro in Africa e ho capito perché le grandi leghe europee sono piene di calciatori africani. Non hanno niente, nemmeno le scarpe, giocano scalzi. E diventano campioni, guarda un po’.

Fonte: Il Resto del Carlino