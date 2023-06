Contro lo Spezia la Roma si gioca l’Europa. E Dybala vuole esserci

NOTIZIE AS ROMA – Il Roma-Spezia di domani sera (fischio d’inizio ore 21) non sarà la classica partita di fine stagione dove le due squadre scenderanno in campo senza alcuna posta in palio.

La gara di domani sera, l’ultima di questo campionato, ha tanti significati per le due squadre. Sarà una sfida decisiva sia per i giallorossi, che vincendo si assicurerebbero il sesto posto e la partecipazione alla prossima Europa League, che per i liguri, in piena lotta per non retrocedere.

La Roma inoltre arriva all’Olimpico dopo la mazzata dolorosissima della sconfitta ai rigori nella finale di Europa League, e vuole regalarsi una serata diversa davanti ai propri tifosi, e chiudere la stagione in modo meno amaro.

Insomma, di carne al fuoco ce n’è parecchia. Per questo Paulo Dybala domani sera vuole esserci. L’argentino, dopo le lacrime della Puskas Arena, vuole chiudere la stagione con l’ultimo abbraccio ai tifosi.

Vuole salutare i romanisti, vuole giocare un’altra partita nello stadio che non ha mai smesso di sostenerlo. Il futuro è ancora incerto: il giocatore ha offerte dall’estero a tentarlo, ma la sua intenzione sembra essere quella di restare a Roma.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Tempo