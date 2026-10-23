CONVOCATI | Napoli-Roma, Allegri recupera Vergara e Rrahmani: quattro assenti

Domani alle ore 18, allo stadio Maradona, Napoli e Roma si affronteranno nell’ottava giornata del campionato di Serie A. Un big match molto atteso, con la squadra di Gian Piero Gasperini chiamata a misurarsi contro una formazione di alto livello nonostante un avvio di stagione non sempre convincente.

Alla vigilia della sfida, Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati del Napoli. Torna a disposizione Vergara, reduce dal problema accusato con la Nazionale a inizio mese. Presente anche Rrahmani, che durante la settimana era stato colpito dalla febbre. Restano invece fuori Neres, Allison Santos, Favasuli e Buongiorno.

I convocati del Napoli:

Anguissa, Badiashile, Beukema, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, McTominay, Meret, Milinkovic-Savic, Olivera, Politano, Rrahmani, Spinazzola, Vergara.

FONTE: SSC Napoli