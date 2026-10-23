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CONVOCATI | Napoli-Roma, Gasperini ne porta 23: c’è Camara

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Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati della Roma per la sfida contro il Napoli, in programma domani alle ore 18 allo stadio Maradona e valida per l’ottava giornata di Serie A.

Il tecnico giallorosso deve fare ancora i conti con diverse assenze pesanti. Restano fuori Dybala, Pellegrini, Koné e Svilar, mentre torna regolarmente a disposizione Bryan Cristante.

Tra le novità spicca la convocazione del giovane Camara, inserito nel gruppo degli attaccanti insieme a Castro, Malen e Soulé. Presente anche Rodrigo Mora, inserito ufficialmente tra i centrocampisti.

I convocati della Roma:

Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini

Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Camara
FONTE: AS Roma

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