CONVOCATI | Napoli-Roma, Gasperini ne porta 23: c’è Camara

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati della Roma per la sfida contro il Napoli, in programma domani alle ore 18 allo stadio Maradona e valida per l’ottava giornata di Serie A.
Il tecnico giallorosso deve fare ancora i conti con diverse assenze pesanti. Restano fuori Dybala, Pellegrini, Koné e Svilar, mentre torna regolarmente a disposizione Bryan Cristante.
Tra le novità spicca la convocazione del giovane Camara, inserito nel gruppo degli attaccanti insieme a Castro, Malen e Soulé. Presente anche Rodrigo Mora, inserito ufficialmente tra i centrocampisti.
I convocati della Roma:
Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini
Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Camara
FONTE: AS Roma
Avrei portato Guaglianone, c’ha pure il nome mezzo napoletano.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.