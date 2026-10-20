CONVOCATI | Roma-Slovan Bratislava, la lista di Gasperini: sorpresa Cristante

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Roma-Slovan Bratislava, gara valida per la terza giornata della fase campionato di Champions League, in programma questa sera alle 21 all’Olimpico.
La notizia principale è il ritorno di Bryan Cristante. Il centrocampista, fuori nelle ultime partite per il problema al ginocchio, rientra dunque a disposizione di Gasperini dopo aver lavorato negli ultimi giorni con un programma personalizzato. Resta da capire quale potrà essere il suo minutaggio, ma la convocazione rappresenta già un segnale importante per un reparto rimasto cortissimo nelle ultime settimane.
Non ci sono invece Mile Svilar, Manu Koné e Paulo Dybala. L’argentino dovrà proseguire il recupero dalla piccola lesione al polpaccio emersa negli ultimi controlli, mentre Koné resta ai box dopo l’infortunio muscolare accusato contro il Real Madrid. Confermato nel gruppo anche il giovane Alessandro Di Nunzio, reduce dall’esordio in Serie A contro il Genoa.
Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini.
Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora.
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé.
FONTE: AS Roma
questa è davvero un ottima notizia ,il rientro del buon Bryan era auspicabile.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.