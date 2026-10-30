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CONVOCATI | Udinese-Roma, la lista di Gasperini: ancora out Dybala

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Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei 23 convocati per Udinese-Roma, gara valida per la decima giornata di Serie A, in programma domani, sabato 31 ottobre, alle ore 18 al Bluenergy Stadium.

Nessuna novità rispetto alla sfida contro il Cagliari: restano ancora fuori Paulo Dybala, Mile Svilar e Manu Koné, oltre a Lorenzo Pellegrini. L’argentino non ha ancora smaltito completamente i fastidi al polpaccio, mentre il portiere belga tornerà soltanto dopo la sosta di novembre. Confermato Gollini tra i pali, così come la presenza dei giovani Di Nunzio e Camara. Regolarmente a disposizione anche Hermoso e Balerdi, che hanno superato i recenti acciacchi fisici.

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Di seguito l’elenco completo dei convocati della Roma:

PORTIERI: Vasquez, De Marzi, Gollini.
DIFENSORI: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.
CENTROCAMPISTI: Cristante, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora.
ATTACCANTI: Castro, Malen, Soulé, Camara.
Redazione Giallorossi.net

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