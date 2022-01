Coppa Italia: Inter-Roma l’8 febbraio alle 21, diretta su Canale 5

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Lega Serie A ha reso noto il programma dei quarti di finale di Coppa Italia.

La Roma, che agli ottavi giocati una settimana fa ha eliminato il Lecce, sfiderà l’Inter a San Siro. Il match è stato fissato per martedì 8 febbraio, con calcio d’inizio alle 21.

La gara sarà trasmessa in diretta da Canale 5. In caso di passaggio del turno i giallorossi sfideranno nel doppio confronto in semifinale la vincente di Milan-Lazio, in programma sempre a San Siro il giorno successivo.

Questo il programma dei quarti di finale

martedì 8 febbraio – Inter-Roma ore 21 (diretta Canale 5)

mercoledì 9 febbraio – Milan-Lazio ore 21 (diretta Canale 5)

giovedì 10 febbraio – Atalanta-Fiorentina ore 18 (diretta Italia 1)

giovedì 10 febbraio – Juventus-Sassuolo (diretta Canale 5)