CORSERA | “Da Allegri accuse sgangherate e false, i numeri lo inchiodano”

Il Corriere della Sera stronca senza mezzi termini Massimiliano Allegri dopo le accuse lanciate contro la Roma e la qualificazione alla Champions League conquistata nella scorsa stagione. L’editoriale pubblicato oggi dal quotidiano si apre con un giudizio durissimo sulle parole del tecnico del Napoli, definite “un’accusa sgangherata e falsa”. E prosegue parlando di “un tentativo risibile” di scaricare su altri colpe e responsabilità che appartengono invece allo stesso allenatore.

Il Corriere non si limita a contestare le dichiarazioni di Allegri, ma passa in rassegna i numeri del suo Milan, protagonista di quello che viene descritto come “uno dei più clamorosi flop calcistici che si ricordi”. I rossoneri, senza coppe europee da disputare, erano rimasti a lungo al secondo posto della classifica e, ancora a cinque giornate dalla conclusione del campionato, vantavano ben otto punti di vantaggio sulla Roma. Un margine che sembrava rassicurante, completamente dilapidato nel finale di stagione.

Il bilancio delle ultime dieci giornate è impietoso: sei sconfitte, tre vittorie e un pareggio, appena 10 punti conquistati su 30 disponibili. Un rendimento da zona retrocessione per una squadra che avrebbe dovuto difendere il proprio posto in Champions League. Ancora più significativo il dato relativo alle ultime quattro partite casalinghe, nelle quali il Milan raccolse un solo punto. Il tracollo culminò nella sconfitta interna per 2-1 contro il Cagliari, già salvo: ai rossoneri sarebbe bastato un pareggio per assicurarsi il quarto posto, mentre quel ko permise anche al Como di scavalcarli in classifica.

Il quotidiano sottolinea quindi come l’eliminazione dalla Champions sia stata la conseguenza dei risultati del Milan, non di presunti favori arbitrali alla Roma. Non a caso, dopo il fallimento sportivo, la proprietà rossonera non contestò la regolarità del campionato, ma intervenne sulla guida tecnica e sulla dirigenza. Una ricostruzione che rende ancora più difficile, secondo il Corriere, comprendere le insinuazioni di Allegri, tornato sull’argomento dopo il pareggio di sabato al Maradona.

Ma l’editoriale allarga il discorso anche al presente. L’avventura di Allegri sulla panchina del Napoli è cominciata con 11 punti conquistati nelle prime otto giornate. Sommando queste partite alle ultime dieci della precedente stagione, il tecnico ha raccolto appena 21 punti in 18 gare, con nove sconfitte e una media di 1,16 punti a partita. Numeri che, nell’analisi del quotidiano, rendono ancora meno credibile il tentativo di attribuire ad altri le responsabilità dei risultati negativi.

Infine, il Corriere respinge anche le proteste arbitrali che hanno accompagnato il 3-3 del Maradona, sostenendo che la Roma non abbia beneficiato di alcun favore nella partita contro il Napoli. La conclusione dell’editoriale è una stoccata diretta ad Allegri, affidata a un vecchio proverbio: “Un bel tacer non fu mai scritto”. Un invito al silenzio che sintetizza il giudizio durissimo del quotidiano sulle accuse rivolte ai giallorossi.

FONTE: Corriere della Sera