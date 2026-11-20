Gian Piero Gasperini aspetta ancora l’esterno offensivo che ha chiesto alla Roma. E a gennaio la società dovrà provare ad accontentarlo. Il Corriere dello Sport dedica oggi la sua prima pagina proprio alla ricerca del rinforzo per l’attacco giallorosso, titolando “Gasp ti mette le ali”. Una necessità che accompagna il tecnico ormai da tempo e che potrebbe diventare decisiva per le ambizioni della squadra nella seconda parte della stagione. Quattro i nomi che restano sul tavolo: Ruben van Bommel, Jamie Gittens, Callum Hudson-Odoi e Derry Scherhant.

Il profilo che sembra rispondere meglio alle richieste dell’allenatore è quello di Ruben van Bommel, 22enne esterno del PSV Eindhoven. Figlio d’arte, alto quasi un metro e novanta, l’olandese abbina forza fisica, velocità e capacità di saltare l’uomo. Parte prevalentemente da sinistra, ama accentrarsi sul destro e ha già mostrato una buona confidenza con la porta: 4 gol e 3 assist in 11 presenze di Eredivisie in questa stagione. Caratteristiche che lo rendono particolarmente interessante agli occhi di Gasperini, ma anche difficilmente raggiungibile. Il PSV, infatti, lo valuta circa 50 milioni di euro, una cifra che appare fuori portata per le attuali possibilità economiche della Roma.

Decisamente diversa la situazione di Jamie Bynoe-Gittens, 22 anni, talento inglese finito ai margini del Chelsea. Acquistato nell’estate 2025 dal Borussia Dortmund per circa 56 milioni, l’esterno non è riuscito a ripetere in Premier League quanto di buono aveva mostrato in Germania. Nella stagione in corso ha raccolto appena una cinquantina di minuti in Coppa di Lega, senza trovare spazio in campionato. A pesare sono soprattutto i problemi fisici: dopo il lungo infortunio muscolare della scorsa stagione, Gittens è nuovamente fermo da settembre per un problema alla caviglia. La Roma valuta un prestito con diritto di riscatto, forte anche della sponsorizzazione di Donyell Malen, suo ex compagno al Borussia Dortmund. Il talento è evidente, ma per Gasperini la tenuta fisica rappresenterebbe un’incognita importante.

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Non molto più rassicurante, sotto questo aspetto, è la candidatura di Callum Hudson-Odoi, 26enne del Nottingham Forest. L’ex promessa del Chelsea ha caratteristiche simili a quelle cercate dalla Roma: rapido, tecnico, abituato a partire dalla fascia sinistra per rientrare sul piede destro. Nella passata stagione aveva chiuso con 6 gol e 4 assist in 43 presenze complessive, prima che un problema al quadricipite lo costringesse a operarsi. Da allora ha faticato a ritrovare continuità e nell’attuale Premier League ha collezionato appena 44 minuti. Un nuovo contrattempo fisico ne ha ulteriormente rallentato il recupero. Anche in questo caso, dunque, la possibilità di cogliere un’occasione di mercato dovrebbe essere valutata alla luce delle condizioni atletiche del giocatore.

Chi invece sta attraversando un momento decisamente positivo è Derry Scherhant, 24 anni, esterno offensivo del Friburgo. Il tedesco si sta mettendo in evidenza in Bundesliga, dove ha già realizzato 2 gol e servito 4 assist in 9 presenze. Giocatore dinamico, capace di attaccare gli spazi e rendersi pericoloso anche in zona gol, Scherhant ha attirato l’attenzione grazie a prestazioni sempre più convincenti, impreziosite anche dal recente gol con la nazionale maggiore della Germania. Rispetto a Gittens e Hudson-Odoi offre maggiori garanzie di continuità e condizione fisica, anche se il suo buon rendimento potrebbe rendere più complicata una trattativa con il Friburgo.

La sensazione è che la Roma debba scegliere tra un investimento importante e una soluzione più sostenibile, ma non priva di rischi. Van Bommel rappresenta il profilo ideale ma ha un prezzo elevatissimo; Gittens e Hudson-Odoi potrebbero diventare opportunità interessanti a condizioni favorevoli, con tutte le incognite legate agli infortuni; Scherhant offre invece rendimento e prospettiva, ma non sarà semplice convincere il Friburgo a privarsene a stagione in corso.

Gasperini, dal canto suo, ha le idee chiare: non cerca una semplice alternativa per completare numericamente l’attacco, ma un esterno capace di alzare subito il livello della squadra. Toccherà a Tony D’Amico trovare la formula giusta, tenendo conto dei margini economici ancora condizionati dai vincoli UEFA. Gennaio si avvicina e, dopo una lunga attesa, il tecnico spera finalmente di ricevere quel rinforzo sulla fascia che considera fondamentale per il futuro della sua Roma.

FONTE: Corriere dello Sport