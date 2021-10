Corsport: “Orsato beccato a copiare i test regolamentari nel raduno post pandemia”

AS ROMA NEWS – Pesante accusa nei confronti di Orsato, arbitro al centro delle polemiche per la direzione di Juventus-Roma, arriva oggi dalle pagine del Corriere dello Sport (E. Pinna).

Stando a quanto scrive oggi il quotidiano sportivo romano, il fischietto di Schio sarebbe stato “beccato a copiare i test regolamentari nel raduno post pandemia” e per questo avrebbe “qualche problema con il regolamento”.

Orsato, arbitro internazionale e direttore di gara considerato tra i migliori in Italia da Rocchi, non sarà fermato dall’AIA nonostante alcune decisioni controverse, che però sono stati considerati “errori non errori” dall’associazione italiana arbitri, scatenando altre polemiche.

Fonte: Corriere dello Sport