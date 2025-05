CRISTANTE: “Il mio gol è per il mister, si merita tutto. Crediamo nella Champions, non vogliamo fermarci”

Bryan Cristante parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Milan. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

Il tuo gol è per il mister?

“Sì certo. Il mister se lo merita per tutto quello che ha fatto non solo per la Roma ma in carriera incredibile. Stasera si merita tutto questo e siamo contenti di avergli regalato una vittoria”.

Ci credete nella Champions?

“Sì, ci crediamo. Da quando è arrivato il mister abbiamo fatto un percorso incredibile, non ci credeva nessuno. Abbiamo fatto un gran percorso e non ci vogliamo fermare”.