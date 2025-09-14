CRISTANTE: “La sconfitta di oggi non deve farci perdere certezze. Derby? Importantissimo, siamo carichi”

Bryan Cristante parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Torino. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

BRYAN CRISTANTE A DAZN

Cosa è mancato?

“E’ mancato il gol, e la concentrazione giusta per non prenderlo. Quando incassi il gol, poi diventa tutto complicato”.

Gasperini lo conoscevi: come lo hai ritrovato? A che livello siamo?

“L’ho ritrovato carico. C’è la voglia di crescere, serve tempo ma siamo a buon punto. Anche oggi il nostro l’abbiamo fatto. Abbiamo tanto per migliorare”.

La coppia con Konè: quando tu ti abbassi lui si alza?

“Dipende dalla partita, dalle situazioni. Il mister chiede a tutti i centrocampisti di inserirsi. Oggi non era facile inserirsi perchè loro erano chiusi molto bene”.

Come sta Dybala? Sei ottimista per il derby?

“Su Paulo non so quale sia l’entità del problema. Sul derby siamo carichi, la sconfitta di oggi non ci deve far perdere le certezze. E’ una partita importantissima per tutta la città”