Cristante resta centrale per Gasp: El Aynaoui parte dietro, serve un titolare

Passano gli anni, cambiano gli allenatori, ma Bryan Cristante resta una certezza. Anche per Gian Piero Gasperini, che lo ha ritrovato a Trigoria e, almeno per il momento, non può farne a meno. Le gerarchie del nuovo centrocampo giallorosso parlano chiaro: El Aynaoui, l’unico volto nuovo fin qui in mediana, parte dietro. E per completare il reparto, scrive oggi La Repubblica, servirà un altro titolare.

Il tecnico ha chiesto un rinnovamento profondo in mezzo al campo, ma il mercato finora si è mosso a rilento, frenato dalle solite limitazioni economiche legate all’accordo con l’Uefa. Da qui la necessità di ripartire dalle certezze. Cristante, in scadenza 2027 con un ingaggio da 2,8 milioni netti, è una di queste. Tutti gli allenatori che si sono succeduti negli ultimi anni – da Di Francesco a Fonseca, da Mourinho a De Rossi, passando per Juric e Ranieri – hanno sempre fatto affidamento su di lui. E anche Gasperini, pur avendo tentato di rimescolare le carte, si ritrova costretto ad affidargli le chiavi della mediana.

Il tecnico avrebbe voluto Ríos, ma l’operazione è sfumata. Ora si cerca un profilo simile: un centrocampista d’ordine, con intensità e visione di gioco, in grado di colmare il vuoto lasciato da Paredes. Intanto, però, Gasp si affida ancora a Cristante. In attesa che il mercato offra finalmente l’occasione giusta.

Fonte: La Repubblica