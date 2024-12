Cristante, ricaduta durante l’allenamento: ecco perchè il centrocampista è ancora out

AS ROMA NEWS – Nessun motivo di mercato dietro all’assenza prolungata dal campo di Bryan Cristante, 29 anni, centrocampista giallorosso che con Ranieri sembra aver perso lo status di intoccabile.

Stando a quanto riferisce il portale ilmessaggero.it, l’ex Atalanta non è ancora tornato in gruppo per via di una ricaduta nel tentativo di accelerare e rientrare il prima possibile a disposizione del tecnico testaccino.

Ora per il numero quattro giallorosso sono previsti nuovi controlli e altre sedute a parte: sicura la sua assenza per Milan-Roma di domenica 29 dicembre e forte il rischio di forfait anche per il derby del 5 gennaio prossimo.

