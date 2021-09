CRISTANTE: “Stasera abbiamo sbagliato tutti. La stagione è lunga, non dobbiamo perdere l’entusiasmo”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Bryan Cristante parla a DAZN al termine di Verona-Roma. Ecco le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa allo stadio Bentegodi:

Cosa non ha funzionato?

“Abbiamo sbagliato qualche scelta difensiva, qualche scelta con la palla. Nel secondo tempo siamo andati in difficoltà nei primi 15 minuti e non abbiamo tenuto duro”.

Siete stanchi?

“Come tutti, non è una scusante”.

Gli attaccanti non hanno fatto bene in prima pressione?

“Abbiamo sbagliato tutti, in tutti i ruoli. Ora rivedremo gli errori e penseremo a ripartire forte. La stagione è lunga, possiamo fare bene”.

Attenti a non perdere l’entusiasmo, perchè il giocatore si nutre dell’entusiasmo…

“Sì, è vero. Assolutamente…”