CURIOSITÀ | Endrick, dietro il no al Milan spunta il Diavolo: cosa c’entra la sua fede

Endrick avrebbe detto no al Milan, ma dietro la preferenza del talento brasiliano per altre destinazioni potrebbe esserci una motivazione decisamente insolita. Non soltanto una questione di progetto tecnico o di opportunità di giocare: a pesare sulla scelta del ventenne del Real Madrid sarebbe anche la sua profonda fede religiosa. È il curioso retroscena raccontato oggi dal Corriere dello Sport, che dedica la prima pagina all’attaccante seguito con grande interesse dalla Roma.

Secondo il quotidiano, Endrick, molto legato alla religione cristiana, non vedrebbe di buon occhio un trasferimento in un club storicamente identificato con il Diavolo. Il Milan si è interessato al brasiliano, ma la pista rossonera sarebbe attualmente poco calda anche per questo motivo. Il giocatore, descritto come un atleta di Cristo, preferirebbe infatti una società che non abbia un soprannome associato al demonio. Una considerazione che, secondo la ricostruzione del giornale, starebbe realmente entrando nelle sue valutazioni per gennaio.

La religiosità di Endrick non rappresenta certo una novità. Il giovane attaccante ha più volte parlato pubblicamente della propria fede, raccontando quanto la preghiera sia importante nella sua vita quotidiana. Un episodio particolarmente significativo risale proprio alla partita di Champions League contro la Roma dello scorso ottobre. Dopo il suo ingresso in campo, accompagnato da un gol e un assist, il brasiliano aveva raccontato: “Ero in panchina a parlare con Dio e, voltandomi, mi hanno chiamato per entrare. Ho continuato a pregare”.

Ma perché il Milan viene associato al Diavolo? Il riferimento affonda le radici addirittura nella fondazione del club, nel 1899. Fu Herbert Kilpin a scegliere il rosso e il nero, immaginando una squadra capace di incutere timore agli avversari. Il Diavolo è diventato così uno dei simboli storici dell’identità rossonera, una figura legata alla tradizione sportiva e non a un significato religioso letterale. Un dettaglio che, stando al Corriere dello Sport, Endrick potrebbe però interpretare attraverso la propria sensibilità personale.

La Roma, al contrario, sarebbe una destinazione gradita al brasiliano anche per ragioni che vanno oltre il calcio. Sempre secondo il quotidiano romano, la presenza nella Capitale di numerosi luoghi di culto e comunità evangeliche rappresenterebbe un elemento favorevole. A questo si aggiungono naturalmente le prospettive tecniche: Gasperini apprezza molto il giocatore, Wesley sta cercando di convincerlo a raggiungerlo a Trigoria e D’Amico continua a mantenere vivi i contatti con il suo entourage.

Intanto il brasiliano continua a riflettere sul proprio futuro. Dal ritiro della nazionale ha ribadito il desiderio di trovare maggiore continuità: “Voglio solo giocare, essere felice e aiutare i miei compagni di squadra”. E sul mercato invernale ha aggiunto: “Non so cosa accadrà a gennaio, è nelle mani di Dio. Chiedo solo ciò che è meglio per la mia carriera”. Parole che confermano quanto il tema di un possibile trasferimento sia ormai presente nei suoi pensieri.

Il retroscena religioso aggiunge dunque una curiosa sfumatura alla corsa per Endrick, senza rappresentare necessariamente il fattore decisivo nella scelta finale. La Roma spera di poter sfruttare tutti gli elementi a proprio favore, dalla fiducia di Gasperini al rapporto con Wesley, passando per la possibilità di garantire al brasiliano il minutaggio che cerca. La fede, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe avere un peso anche in questa decisione. Ma per capire dove giocherà Endrick a gennaio serviranno soprattutto le risposte del Real Madrid e gli sviluppi delle prossime settimane.

FONTI: Corriere dello Sport, AS, AC Milan